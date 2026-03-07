Formula 1: come seguire in TV e streaming tutta la stagione 2026

Ci siamo: tra poche ore prenderà il via la nuova stagione di Formula 1 con Gran Premio di Australia di Melbourne. La prima gara della stagione 2026 è fissata per le 5 dell’8 marzo 2026 (ora italiana). Il campionato promette una stagione ricca di appuntamenti (in totale ci saranno 24 Gran Premi, con l’ultimo appuntamento stagionale ad Abu Dhabi il prossimo 6 dicembre) e con tante sfide interessanti, a partire da Ferrari che proverà a migliorare la stagione in chiaroscuro dello scorso anno.

Come seguire tutta la stagione 2026 di Formula 1

La stagione 2026 di Formula 1 sarà trasmessa da Sky (serve il pacchetto Sky Sport), con alcuni Gran Premi che saranno visibili in diretta TV in chiaro anche su TV 8. Il modo più conveniente per seguire tutta la stagione è rappresentato dal Pass Sport di NOW, che continua a rappresentare un punto di riferimento assoluto per gli appassionati.

Questo Pass garantisce l’accesso a tutta l’offerta sportiva di NOW e prevede un costo di 19,99 euro al mese per 12 mesi oppure di 29,99 euro al mese, con possibilità di disattivare in qualsiasi momento il rinnovo automatico.

L’app di NOW è disponibile su tutte le piattaforme, dalle Smart TV agli smartphone passando per tablet, computer e altri dispositivi. Il Pass permette l’accesso a tutta la programmazione sportiva di Sky (Champions, calcio estero, tennis, basket etc.). Per attivare subito il Pass è sufficiente visitare il sito ufficiale di NOW, qui di sotto. L’attivazione consente l’accesso immediato ai contenuti inclusi nel Pass.

Con Sky e NOW è possibile seguire tutti i Gran Premi in diretta, con un’ampia copertura di tutto il weekend. Per quanto riguarda la diretta in chiaro, invece, su TV 8 saranno trasmesse 6 gare, ma gli ultimi 6 Gran Premi saranno visibili in diretta solo su Sky e NOW, per gli utenti che avranno attivato un abbonamento.