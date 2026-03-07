Cerca

Formula 1: come seguire in TV e streaming tutta la stagione 2026

Formula 1: come seguire in TV e streaming tutta la stagione 2026
Vai ai commenti
Davide Raia
Davide Raia
Pubblicato il 7 mar 2026

Ci siamo: tra poche ore prenderà il via la nuova stagione di Formula 1 con Gran Premio di Australia di Melbourne. La prima gara della stagione 2026 è fissata per le 5 dell’8 marzo 2026 (ora italiana). Il campionato promette una stagione ricca di appuntamenti (in totale ci saranno 24 Gran Premi, con l’ultimo appuntamento stagionale ad Abu Dhabi il prossimo 6 dicembre) e con tante sfide interessanti, a partire da Ferrari che proverà a migliorare la stagione in chiaroscuro dello scorso anno.

Guarda la Formula 1 su NOW

Come seguire tutta la stagione 2026 di Formula 1

La stagione 2026 di Formula 1 sarà trasmessa da Sky (serve il pacchetto Sky Sport), con alcuni Gran Premi che saranno visibili in diretta TV in chiaro anche su TV 8. Il modo più conveniente per seguire tutta la stagione è rappresentato dal Pass Sport di NOW, che continua a rappresentare un punto di riferimento assoluto per gli appassionati.

Questo Pass garantisce l’accesso a tutta l’offerta sportiva di NOW e prevede un costo di 19,99 euro al mese per 12 mesi oppure di 29,99 euro al mese, con possibilità di disattivare in qualsiasi momento il rinnovo automatico.

L’app di NOW è disponibile su tutte le piattaforme, dalle Smart TV agli smartphone passando per tablet, computer e altri dispositivi. Il Pass permette l’accesso a tutta la programmazione sportiva di Sky (Champions, calcio estero, tennis, basket etc.). Per attivare subito il Pass è sufficiente visitare il sito ufficiale di NOW, qui di sotto. L’attivazione consente l’accesso immediato ai contenuti inclusi nel Pass.

Accedi qui a NOW

Con Sky e NOW è possibile seguire tutti i Gran Premi in diretta, con un’ampia copertura di tutto il weekend. Per quanto riguarda la diretta in chiaro, invece, su TV 8 saranno trasmesse 6 gare, ma gli ultimi 6 Gran Premi saranno visibili in diretta solo su Sky e NOW, per gli utenti che avranno attivato un abbonamento.

Ti potrebbe interessare:
Noleggio auto e furgoni con Locauto: ecco tutte le promo di marzo 2026
Offerte e Promozioni
Assicurazione auto economica e online: Verti sfodera il 36% di sconto
Offerte e Promozioni
Assicurazione auto, moto e furgone con Verti: fino al 36% di sconto con la nuova promo flash
Offerte e Promozioni
Auto e furgoni e noleggio con Locauto: 6 motivi per cui è la scelta più conveniente
Offerte e Promozioni
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.