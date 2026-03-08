Cerca

Noleggio mensile furgoni con sconto del 10% grazie a Locauto

Van Mese Business 10%, alla scoperta della tariffa dedicata della compagnia di autonoleggio italiana Locauto.

Noleggio mensile furgoni con sconto del 10% grazie a Locauto
Federico Pisanu
Pubblicato il 8 mar 2026

Le aziende o i titolari di Partita IVA che hanno bisogno di noleggiare un furgone per la propria attività possono sfruttare Van Mese Business, la tariffa dedicata della compagnia di autonoleggio Locauto che consente di ottenere il 10% di sconto sul noleggio della durata minima di 30 giorni.

Oltre al prezzo scontato, Van Mese Business consente di beneficiare della franchigia danni ridotta, della franchigia furto a zero e della possibilità di valutare diverse soluzioni dal punto di vista della distanza percorsa. In definitiva, si tratta di una soluzione flessibile e conveniente, che include poi ulteriori vantaggi.

I dettagli della tariffa Van Mese Business

Come accennato qui sopra, Van Mese Business è la tariffa dedicata di Locauto per il noleggio di un furgone della durata minima di 30 giorni. Nello specifico, la tariffa include:

  • 10% di sconto sulla tariffa standard
  • 4.000 km al mese, con l’opportunità per ciascuna azienda di scegliere un chilometraggio superiore al momento della stipula del contratto
  • Oneri aeroportuali e ferroviari
  • Protezione Securvan, grazie alla quale è possibile eliminare del tutto la responsabilità furto e ridurre la responsabilità danni

Nell’eventualità di una riconsegna anticipata del veicolo, Locauto sottolinea che non è previsto alcun rimborso, dal momento che la tariffa in questione ha una durata minima per contratto di 30 giorni. Al contrario, se si desidera prolungare la durata di noleggio oltre i 30 giorni, non si dovrà far altro che avvisare l’ufficio di noleggio con il mantenimento del medesimo canone giornaliero.

L’iniziativa legata alla tariffa Van Mese Business terminerà il 31 marzo ed è valida per tutti i noleggi con ritiro fissato entro la fine del 2026. Maggiori informazioni sono consultabili tramite la pagina dedicata di Locauto, cliccando sul riquadro Van Mese Business 10% e compilando il form del noleggio con l’ufficio di ritiro e le date di proprio interesse.

