Jeep, il prossimo modello per l'Europa arriverà dalla Cina

Jeep continua ad ampliare le sue mire per il mercato europeo con tre nuovi modelli nei prossimi quattro anni, tra cui due crossover compatti e nuovo SUV di grandi dimensioni sviluppato in collaborazione con l’azienda cinese Dongfeng. I risultati ottenuti dal marchio americano nel Vecchio Continente negli ultimi anni hanno generato un impatto talmente positivo, soprattutto grazie ad Avenger e Compass, che non si esclude l’arrivo di tre nuove vetture.

I modelli a ruote alte avranno sempre lo stesso approccio con opzioni di motori e trazione integrale, con l’obiettivo di offrire alternative nel mercato in espansione dei SUV. Jeep è tra i marchi su cui Stellantis ha intenzione di scommettere di più. Avrà la priorità in termini di investimenti di prodotto. Fabio Catone, responsabile di Jeep per l’Europa, ha annunciato che i tre nuovi modelli si baseranno sui pilastri progettuali del marchio, ovvero capacità, protezione e versatilità, garantendo la trazione integrale 4×4.

I valori Jeep

L’identità dei due nuovi SUV di segmento B è già definita e si posizioneranno al di sopra dell’attuale Avenger. Quest’ultima rimarrà l’entry level della gamma, ma verrà accompagnata da un SUV “compatto" e da un altro descritto come “grande". Il B-SUV compatto sarà “più largo, con uno stile molto più da SUV", mentre il B-SUV più grande sarà più vicino per dimensioni al segmento C, inserendosi appena al di sotto dell’attuale Compass.

I due nuovi modelli dovrebbero essere costruiti sulla nuova piattaforma STLA One che Stellantis sta introducendo per tutti i suoi marchi. L’Avenger rimane attualmente il suo modello più venduto in Europa e anche per questo motivo il brand sta sviluppando una gamma fortemente orientata alle esigenze dei clienti europei.

Legame con la Cina

La piattaforma STLA One di nuova generazione è condivisa a livello globale. “Siamo molto fiduciosi di poter offrire una vera esperienza Jeep e di beneficiare dell’efficienza produttiva e industriale derivante dalla collaborazione all’interno del gruppo”, ha assicurato Catone. Il brand ha stretto una joint venture con l’azienda cinese Dongfeng, che sta già collaborando con Stellantis su un paio di nuovi modelli globali di Peugeot.

L’auto a ruote alte verrà prodotta direttamente in Cina su una piattaforma Dongfeng, puntando su un design scelto dai tecnici di Jeep. Il responsabile di Jeep ha spiegato che risulterà simile a “un modello di iPhone, in cui le caratteristiche tecniche del design sono pienamente in linea con l’identità del marchio, ma noi sfruttiamo l’impronta industriale”. Sfruttare il costruttore asiatico per offrire un modello in Europa a basso prezzo potrebbe anche risultare una chiave vincente e che potrebbe aprire un ponte interessante in chiave futura anche per altri brand del Gruppo Stellantis.