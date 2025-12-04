Mercedes aggiorna MBUX: novità per Amazon Music e Audible

Con un aggiornamento OTA (over-the-air), Mercedes-Benz ha iniziato la distribuzione della nuova versione del suo sistema di infotainment MBUX. Dopo la precedente versione, la nuova release, la numero 3.3, sarà distribuita a oltre 700.000 veicoli già in circolazione, offrendo un insieme di funzionalità pensate per migliorare l’esperienza a bordo sia per quel che riguarda l’intrattenimento che la produttività e la comodità. Si tratta di un aggiornamento che amplia in modo significativo le capacità del sistema, portando contenuti immersivi, integrazioni digitali avanzate e un’interazione ancora più naturale con il veicolo.

Cosa introduce il nuovo aggiornamento

Una delle novità più interessanti riguarda la qualità audio. Con MBUX 3.3, infatti, le app Amazon Music, Audible e TIDAL supportano ora l’audio spaziale in formato Dolby Atmos. Gli utenti possono così ascoltare musica o audiolibri con una profondità sonora tridimensionale, capace di trasformare l’abitacolo in uno spazio acustico immersivo. In alcuni Paesi è previsto un periodo di prova gratuito per i nuovi utenti di Amazon Music Unlimited e Audible. Anche i contenuti video sono interessati dall’aggiornamento con una selezione di titoli della piattaforma RIDEVU by Sony Pictures che ora viene proposta con formato IMAX Enhanced e audio DTS:X, offrendo un’esperienza cinematografica direttamente in auto.

Chi desidera un momento di svago durante una sosta o un lungo viaggio potrà contare anche sul nuovo Gamepack, un pacchetto di mini-giochi in stile retrò progettato per sessioni rapide e coinvolgenti. L’obiettivo è rendere l’esperienza a bordo più ludica senza, ovviamente, compromettere la sicurezza o la concentrazione alla guida.

Mercedes ha posto grande attenzione anche agli aspetti legati alla produttività quotidiana. Il nuovo MBUX Calendar, che sostituisce la precedente In-Car Calendar, consente una gestione semplificata degli appuntamenti e degli impegni. Grazie a un login unico, il sistema collega il calendario, le (MBUX Notes) e presto anche le riunioni, integrandosi con piattaforme come Microsoft Teams. Il navigatore può calcolare automaticamente il percorso migliore verso il luogo del prossimo appuntamento, mentre l’assistente vocale è in grado di fornire un briefing della giornata con un semplice comando. In questo modo, l’auto diventa uno spazio attivo anche per chi lavora, con strumenti che accompagnano i momenti di mobilità senza soluzione di continuità. L’assistente vocale, uno dei protagonisti del sistema di infotainment MBUX, ora può intervenire su un numero ancora maggiore di impostazioni del veicolo. Il tutto in un’ottica di interazione sempre più naturale e intuitiva tra conducente e tecnologia.