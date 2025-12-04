G-Power trasforma la BMW M5 F90 in una supercar da 1.000 CV

Come da tradizione, con le sue elaborazioni G-Power riesce sempre a far parlare di sé. Così è stato con gli ultimi progetti (ricordiamo quelli per la BMW M3, la M4 CSL, l’M3 Touring, l’X5 M, l’M5 CS e la BMW M4 Convertible). Il preparatore tedesco ha ora dato vita alla nuova G5M Bi-Turbo, una versione radicale della BMW M5 F90, capace di spingersi ben oltre i limiti imposti dalla casa madre.

Come cambia la BMW M5 F90 con l’elaborazione di G-Power

Il pacchetto denominato GP-820 porta la potenza della BMW M5 F90 a 808 CV (603 kW) con una coppia di 1.000 Nm, trasformando la vettura in una vera e propria supercar mascherata da berlina. Il tutto ha un costo che si aggira intorno ai 26.600€.

Questa, però, non è però l’unica opzione disponibile. Per chi desidera ancora più prestazioni, infatti, G-Power propone anche il pacchetto GP-1000. Il nome anticipa la potenza di mille cavalli (735 kW) e una coppia mostruosa da 1.100 Nm. Si tratta dell’elaborazione più estrema offerta per la M5 F90 e viene proposta a un prezzo di circa 72.600€.

Inoltre G-Power ha previsto una serie di soluzioni intermedie per offrire un compromesso tra prestazioni e budget. Il pacchetto GP-780, per esempio, parte da circa 15.400€ per una potenza di 780 CV e una coppia di 950 Nm. Ancora più accessibile è il GP-740, che per meno di 3.000€ offre 740 CV e 900 Nm. Infine, il GP-700, che eroga 700 CV e 850 Nm di coppia al costo di circa 2.500€.

La base di partenza, la BMW M5 Competition della generazione F90, monta un V8 biturbo da 4,4 litri che eroga 625 CV, saliti a 635 CV nella più estrema M5 CS. In configurazione originale, queste versioni scattano da 0 a 100 km/h in poco più di tre secondi. Con l’intervento di G-Power, è facile immaginare che le prestazioni diventino ancora più brutali, avvicinandosi a quelle delle hypercar moderne.

L’elaborazione non si limita alla meccanica, ma sono disponibili anche scarichi sportivi, cofano in fibra di carbonio, kit aerodinamici specifici, alettone posteriore, paddle al volante e addirittura un volante sportivo con LED integrati. Gli interni, invece, possono essere completamente rivestiti e personalizzati con soluzioni su misura per chi cerca esclusività anche nell’abitacolo. Tra gli optional c’è anche la possibilità di aggiornare le luci posteriori con quelle del restyling, per dare un tocco moderno anche ai modelli pre-facelift.