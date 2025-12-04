XPENG al Salone di Guangzhou: i piani della tech company dalle auto ai robot

In uno scenario fatto di brand cinesi che lanciano nuovi modelli di auto quasi ogni mese, XPENG cerca di distinguersi con una filosofia che guarda più lontano: a Guangzhou, l’azienda si è presentata più come una tech company e non solo come un costruttore automobilistico. Un ecosistema che parte dal software, passa per i chip proprietari, integra guida autonoma, robotica avanzata e guarda anche al futuro con robotaxi e perfino auto volanti. Se negli ultimi anni molte aziende hanno parlato di integrare AI e hardware, XPENG è una delle poche ad aver già dimostrato implementazioni reali nel mercato di casa. E, ora, è pronta ad uscire dai confini cinesi perché il 2026 sarà un anno di svolta in Europa: quattro nuovi modelli, inclusa la nuova XPENG P7+, sono pronti ad arrivare nei mercati occidentali, Italia inclusa.

Il cervello tecnologico: il chip Turing da 3000 TOPS

La parte più invisibile, forse sottovalutata, è l’infrastruttura tecnologica di XPENG. La piattaforma SEPA che equipaggia ogni nuovo modello si basa sul chip Turing, sviluppato internamente, capace di gestire fino a 3000 TOPS di potenza di calcolo. Sono gli stessi chip che Volkswagen utilizzerà nei suoi futuri modelli sviluppati con XPENG. L’azienda cinese sta progredendo più velocemente di molti rivali perché ragiona secondo un’ottica di integrazione verticale: software nativo, chip proprietari, gigapresse per le auto, insomma l’obiettivo è creare e mantenere il valore all’interno dell’azienda piuttosto che affidarsi a fornitori esterni. In Cina l’azienda ha dato dimostrazione della guida autonoma supervisionata “alla Tesla” e l’hardware che la rende possibile è lo stesso che sarà incluso di serie, senza sovrapprezzo, sulle auto che arriveranno in Europa.

REEV: la nuova piattaforma ibrida e il debutto dell’X9

Al salone di Guangzhou, XPENG ha presentato ufficialmente la sua prima generazione REEV, il range extender applicato a un monovolume di lusso che ha iniziato a raccogliere molto interesse nel mercato APAC. La strategia dual-energy sarà centrale anche in Europa: XPENG ha confermato che sette nuovi modelli REEV arriveranno tra il 2025 e il 2026, tre dei quali già nel primo trimestre del prossimo anno.

Robot e auto volanti: l’era dell’IA fisica

Forte attenzione è stata riservata anche all’IA fisica come la definisce XPENG, ovvero l’applicazione dell’IA in oggetti che “vivono” nel mondo reale. Il robot umanoide IRON next-gen si prepara a entrare in servizio, dapprima con applicazioni commerciali con l’obiettivo di renderlo poi disponibili a tutti. Parallelamente Aridge, la divisione che si occupa di auto volanti, ha mostrato i suoi piani per democratizzare il trasporto aereo. Dovrà ancora concretizzarsi, e serviranno delle normative ad hoc, ma il piano è usare l’IA per rendere più semplice e più economico approcciare un drone per il trasporto delle persone, più sicuro, economico e facile da condurre rispetto a un elicottero.

I piani per l’Europa, si parte dalle auto

XPENG ha confermato di voler rendere l’Europa protagonista, non solo per la vendita ma anche per la produzione. Lo stabilimento in Austria assemblerà G6, G9 e in futuro nuovi modelli per l’Europa. Inoltre il brand sta sviluppando anche la rete di assistenza, officine e magazzini: combinando le disponibilità del magazzino europeo con quello italiano dedicato, si raggiungerà l’obbiettivo di consegne dei ricambi in massimo 24/48 ore. Nel 2026 arriverà Xpeng P7+ di nuova generazione, un restyling dotato già delle ultime tecnologie dell’azienda, e la gamma si amplierà nel pieno rispetto delle normative relative alla privacy dei dati, centrale nel tema di auto connessa e guida autonoma.