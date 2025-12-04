Cerchi in lega danneggiati? Ecco il kit per ripararli in autonomia

Avere un’auto con i cerchi in lega è sicuramente un vantaggio sia dal punto di vista estetico sia per la leggerezza e le prestazioni che garantiscono rispetto ai cerchi in acciaio. Allo stesso tempo, però, sono anche più esposti a graffi, urti e segni di usura. Anche perché un colpo su una borchia o su un cerchio in acciaio viene percepito poco, mentre su un cerchio in lega risulta particolarmente fastidioso.

Nonostante non sono danni che compromettono la sicurezza, rovinano l’aspetto generale dell’auto. Rivolgersi a un professionista può significare tempi lunghi e costi elevati. Per questo un kit di riparazione come quello in offerta su eBay a meno di 15€ è una soluzione da prendere in considerazione.

Un’alternativa pratica ed efficace

Con questo kit è possibile intervenire sui segni più comuni come graffi, urti leggeri, scolorimenti da sfregamento e anche ammaccature superficiali. Questo kit, dotato di omologazione europea, include tutto il necessario per ripristinare la superficie danneggiata in circa 30 minuti. Può essere utilizzato su cerchi in lega ma anche su borchie copriruota e cerchi in ferro verniciati in argento. La formulazione è pensata per garantire una riparazione permanente, resistente nel tempo, con un risultato estetico uniforme.

All’interno del kit si trovano un tubetto di adesivo per fissare il materiale di riempimento, un flacone con vernice color argento per uniformare la superficie, una lima in carta vetrata per levigare la zona danneggiata e un panno in cotone per la pulizia finale. Completano la dotazione un paio di guanti monouso, due tamponi imbevuti di alcool per sgrassare la zona da trattare e due spatole in plastica utili per stendere con precisione il materiale riparatore. Tutti gli strumenti sono pensati per un intervento rapido, sicuro e adatto anche a chi ha poca esperienza.

Non si tratta di una soluzione miracolosa, ma utile ed efficace per intervenire rapidamente su danni minori che non compromettono la struttura del cerchio. Una scelta indispensabile per risparmiare e per prendersi cura della propria auto.