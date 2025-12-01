Cerca

Per la manutenzione in garage, il cric idraulico HYCHIKA in offerta

Per i lavori di manutenzione e per devi una gomma senza fatica.

Per la manutenzione in garage, il cric idraulico HYCHIKA in offerta
Vai ai commenti
Daniele Di Geronimo
Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 1 dic 2025

Anche senza essere meccanici di professione, può capitare di dover sollevare la propria automobile parcheggiata in garage. Il cambio degli pneumatici in autunno e primavera, un controllo ai freni, la sostituzione del filtro dell’olio o una verifica al sottoscocca richiedono uno strumento stabile, sicuro e facile da usare. Certamente non il cric base fornito in dotazione con l’auto. Per quanto comodo quando si è per strada per sostituire una gomma bucata, per lavori di manutenzione più articolati è necessario poter contare su un attrezzo adeguato.

Un cric a carrello con struttura in acciaio e pompa idraulica è quello che ci vuole perché offre maggiore sicurezza e una capacità di sollevamento più elevata. Il modello HYCHIKA, per esempio, è adatto per veicoli fino a 3 tonnellate e ha un’escursione da 75 a 505 mm che lo rende utile sia per le utilitarie sia per le sportive e i veicoli più pesanti. Con il Black Friday è in offerta su Amazon a meno di 140€.

Solleva la tua auto in sicurezza con questo cric idraulico

Il cric giusto per ogni intervento fai-da-te

Il cric a carrello HYCHIKA ha un sistema di doppia pompa idraulica che permette di sollevare il veicolo con poche oscillazioni. Si tratta di una soluzione efficace per ridurre lo sforzo e accelerare le operazioni. Le selle in gomma integrate proteggono il telaio da graffi e deformazioni e aumentano la stabilità.

EsclusivaPrimeDay
BlackFriday
HYCHIKA Cric a carrello da corsa in acciaio,ultra basso profilo con pompa a sollevamento rapido a doppio pistone,capacità 3 tonnellate

HYCHIKA Cric a carrello da corsa in acciaio,ultra basso profilo con pompa a sollevamento rapido a doppio pistone,capacità 3 tonnellate

EsclusivaPrimeDay
BlackFriday

134,99148,01€-8,80%

Vedi l’offerta

Il cric HYCHIKA è inoltre dotato di quattro ruote metalliche, due fisse e due girevoli, per facilitare gli spostamenti anche in spazi ristretti come un box privato o un’area di lavoro temporanea. La presenza di una valvola di sicurezza contro il sovraccarico impedisce sollevamenti oltre la portata massima, aumentando il livello di protezione.

Cric idraulico HYCHIKA in offerta a meno di 140€

Utilissimo per le manutenzioni fai-da-te o per le emergenze in garage, questo cric è adatto anche a veicoli con altezza da terra ridotta, che richiedono attrezzature più versatili. Un attrezzo da avere in garage per migliorare e semplificare gli interventi sulla propria automobile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Ti potrebbe interessare:
1
L'inverno sta arrivando. Proteggi il motore della tua auto con il liquido antigelo
Offerte e Promozioni
Con il Black Friday il compressore portatile Stanley è a un prezzo davvero interessante
Offerte e Promozioni
Bosch C30, il caricabatterie per auto e moto che prolunga la vita della batteria
Offerte e Promozioni
1
Quando preferire le catene da neve alle calze o agli pneumatici invernali
Offerte e Promozioni
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.