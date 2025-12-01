Nuova Mazda CX-5 con Google integrato: in arrivo Gemini, l'assistente AI

La nuova Mazda CX-5 è arrivata da poco sul mercato italiano. Il SUV che abbiamo già avuto modo di vedere da vicino è stato rinnovato profondamento e tra le novità più importanti adotta l’architettura Mazda E/E Architecture+ (Mazda EEA+) che permette di offrire soluzioni tecnologiche più avanzate. Inoltre, il sistema infotainment può contare su di un’interfaccia uomo-macchina avanzata (HMI) con Google integrato.

MAZDA CX-5, QUANTA TECNOLOGIA!

Partiamo dalla nuova architettura Mazda E/E Architecture+ (EEA+) che costituisce la base della nuova interfaccia uomo-macchina (HMI) e delle capacità di connettività che è in grado di offrire la nuova Mazda CX-5. Proprio grazie alla presenza di questa architettura, il nuovo SUV giapponese propone gli aggiornamenti OTA e l’uso di sistemi avanzati di assistenza alla guida. Anche l’abitacolo della CX-5 ha fatto un importante passo avanti sul fronte della tecnologia e adesso dispone di un display per il sistema infotainment da 12,9 o 15,6 pollici a seconda della versione. Tutti i modelli sono dotati di un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici e di un head-up display più ampio rispetto al passato.

Ancora più interessante, sulla nuova Mazda CX-5, il sistema infotainment è basato su Google e quindi è possibile disporre di alcune app come Google Assistant. Inoltre, il SUV permette di accedere alle funzionalità di Google Gemini (presto disponibile con un aggiornamento), l’assistente AI di Google. Questo permette un controllo intuitivo e naturale di tutte le funzioni essenziali durante la guida, dalla regolazione del climatizzatore alla ricerca di destinazioni. Ovviamente non mancano i supporti ad Android Auto e ad Apple CarPlay. Per gestire l’auto da remoto è disponibile l’app MyMazda.

PREZZO

Ricordiamo che la nuova Mazda CX-5 si può ordinare in Italia con la sola motorizzazione benzina 2.5 e-Skyactiv G da 141 CV dotata della tecnologia Mild Hybrid con prezzi a partire da 35.900 euro. Consegne da febbraio 2026.