Pechino annuncia la svolta, accordo con l'UE sulle auto elettriche made in Cina

Sembra che finalmente sia stato fatto un importante passo avanti nelle discussioni tra Unione Europea e Cina per quanto riguarda i dazi sulle auto elettriche. Infatti, il Governo cinese ha annunciato che l’UE pubblicherà un documento di orientamento sulla presentazione delle domande di impegno sui prezzi, confermando l’adesione al principio di non discriminazione e applicando gli stessi standard giuridici a ciascuna domanda in conformità con le norme dell’Organizzazione mondiale del commercio (Wto). Contestualmente, l’Unione Europea condurrà le valutazioni in modo obiettivo e imparziale, rispettando pienamente lo spirito del dialogo e i risultati delle consultazioni tra Cina e UE. Questo è quanto scrive il ministero del Commercio cinese.

PASSO AVANTI NELLE TRATTATIVE

La stampa cinese ha dato particolarmente risalto a questa novità, parlando di accordo sui prezzi minimi per le esportazioni cinesi di veicoli elettrici. Novità che rappresenterebbe un netto passo avanti verso il raggiungimento di un accordo che potrebbe consentire di andare ad eliminare i dazi sulle BEV prodotte in Cina. Entrambe le parti concordano sulla necessità di fornire indicazioni generali sugli impegni sui prezzi per gli esportatori cinesi, in modo che possano affrontare le loro preoccupazioni in modo più pratico e mirato e in conformità con le norme del Wto.

Dunque, l’UE pubblicherà un documento di orientamento sulla presentazione delle offerte di impegno sui prezzi, in cui valuterà ogni offerta in base agli stessi criteri, seguendo il principio di non discriminazione e in conformità con le normative dell’Organizzazione mondiale del commercio. Sempre nella nota, viene sottolineato come questa intesa sia la dimostrazione che entrambe le parti possiedono la capacità e la volontà di risolvere adeguatamente le divergenze attraverso il dialogo. Il tutto, permetterà di mantenere un sano sviluppo delle relazioni economiche e commerciali tra Cina e Unione europea, oltre al mantenimento di un ordine commerciale internazionale basato su regole. La Camera di commercio cinese presso l’Unione europea ha accolto con favore questa novità, affermando che “questo risultato costruttivo aumenterà significativamente la fiducia del mercato”.

Notizia, dunque, molto importante. La nuova intesa permetterà davvero di muoversi verso un accordo che permetta di eliminare i dazi sulle auto elettriche prodotte in Cina? Lo scopriremo presto, dato che il lavoro di dialogo tra UE e Cina andrà avanti.