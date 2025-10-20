Mitsubishi al Japan Mobility Show 2025: ecco il teaser di un nuovo SUV elettrificato

Mitsubishi torna a far parlare di sé con un teaser tanto intrigante quanto misterioso. L’immagine, quasi criptica, anticipa un nuovo SUV elettrificato che verrà svelato ufficialmente al Japan Mobility Show 2025. Ma per scorgerlo bisogna aguzzare la vista. Ciò che si vede è solo la parte posteriore del veicolo, seminascosta sul lato destro della foto. Curiosamente, lo scatto punta più sull’ambiente naturale che sull’auto stessa, un contrasto con il messaggio che il marchio vuole trasmettere.

Il comfort come protagonista

Nonostante il setting all’aperto, Mitsubishi spiega che il concept è stato “progettato con l’obiettivo di offrire momenti di qualità all’interno del veicolo”. La casa giapponese parla di “sofisticazione urbana” e di “design fluido e armonioso”. Parole che, unite alle immagini, creano un messaggio un po’ ambiguo, soprattutto in un momento in cui il marchio non può permettersi di confondere il pubblico.

Secondo Mitsubishi, il nuovo SUV sarà perfettamente a suo agio anche su terreni difficili. Merito delle “tecnologie di elettrificazione distintive” e dei sistemi di controllo integrale del marchio. Tutto fa pensare a una configurazione ibrida plug-in simile a quella dell’Outlander PHEV, dove due motori elettrici muovono le ruote in ogni situazione, mentre il motore a benzina funge da generatore. Una soluzione che offre una guida più vicina a quella di un’auto elettrica pura e un’efficienza tipica dei veicoli a autonomia estesa (EREV).

Mitsubishi descrive il prototipo con il classico linguaggio ispirato da concept car: “Questo veicolo non è solo un mezzo di trasporto, ma incarna un raffinato senso dell’avventura, ridefinendo l’esperienza del viaggio e della permanenza nelle destinazioni.”

Un concept che potrebbe anticipare un modello reale

Non è ancora chiaro quale modello questo SUV andrà a sostituire, ma vale la pena seguirne da vicino la presentazione. In passato, i concept Mitsubishi, come l’Engelberg Tourer, sono arrivati sul mercato con un design sorprendentemente fedele a quello originale. Potrebbe accadere anche questa volta.

Il prototipo, inoltre, non sembra corrispondere a nessuno dei modelli finora attesi dal marchio. Di fatto è già noto che Mitsubishi stia lavorando a un nuovo SUV basato sul concept DST, un modello di dimensioni maggiori destinato a posizionarsi sopra l’Outlander. D’altra parte, Mitsubishi USA ha anticipato ai concessionari l’arrivo di un nuovo crossover elettrico previsto per il prossimo anno. Questo concept potrebbe rappresentare proprio quella novità, proposta in versione sia elettrica sia ibrida, per rispondere al rallentamento della domanda di veicoli completamente elettrici.

Tra modelli datati e rinnovamento necessario

Alcuni modelli Mitsubishi cominciano a mostrare il peso degli anni. Outlander Sport ed Eclipse Cross hanno ormai bisogno di un ricambio generazionale. L’Outlander Sport, con un prezzo d’ingresso sotto i 25.000 dollari, resta apprezzato dai concessionari per la sua economicità, ma la sua vita commerciale sembra ormai agli sgoccioli: il modello è nato nel 2010 e, nonostante qualche restyling, non è più competitivo.

Infine un appunto. Dedicato chi volesse decifrare il teaser in ogni minimo dettaglio. Non serve cercare le coordinate riportate sull’immagine ufficiale. Portano semplicemente al Tokyo Big Sight, la sede del salone che aprirà le sue porte alla fine di questo mese.