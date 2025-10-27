Pneumatici invernali, Vredestein Wintrac Pro+ premiato da Auto Bild

L’autunno è iniziato ad un pezzo e le temperature si stanno progressivamente abbassando. Dal 15 ottobre è possibile iniziare ad equipaggiare le proprie vetture con le dotazioni invernali che poi dal 15 novembre diventeranno obbligatorie per percorrere alcune tratte del Paese. In questo periodo dell’anno si torna spesso a parlare di pneumatici invernali.

E su questo tema arriva una notizia che coinvolge il marchio Vredestein, di Apollo Tyres. Infatti, la rivista automobilistica tedesca Auto Bild Allrad ha assegnato al Vredestein Wintrac Pro+ il terzo posto nel suo test annuale di gruppo sugli pneumatici invernali ad alte prestazioni. In particolare, questo pneumatico è stato valutato come “esemplare“. La rivista in particolare ha elogiato l’aderenza sul bagnato, la trazione e l’equilibrio generale.

I collaudatori che hanno valutato lo pneumatico, hanno evidenziato la sua capacità di mantenere costanti un’aderenza e una precisione di sterzata in scenari di guida impegnativi, confermando le sue credenziali di pneumatico sviluppato per i moderni veicoli ad alte prestazioni.

Auto Bild Allrad ha valutato 12 pneumatici invernali leader nella misura 215/55 R 17, un equipaggiamento diffuso per SUV compatti come la Volkswagen T-Roc. Ogni pneumatico è stato testato presso centri di prova specializzati in Finlandia e Germania, valutandone le prestazioni e la sicurezza in condizioni difficili di bagnato, neve e ghiaccio. Su questo risultato, Daniele Lorenzetti, Chief Technology Officer di Apollo Tyres , ha dichiarato:

Vredestein Wintrac Pro+ è uno pneumatico invernale premium progettato specificamente per auto e SUV ad alte prestazioni, inclusa l’ultima generazione di veicoli elettrici ad alte prestazioni. Con questo segmento in continua rapida crescita, è significativo che Auto Bild Allrad abbia confermato ancora una volta la competitività dei nostri prodotti. Il Wintrac Pro+ coniuga eccezionali capacità invernali con la raffinatezza e la sicurezza che gli automobilisti di oggi si aspettano.

VREDESTEIN WINTRAC PRO+

Questo pneumatico è dotato di una mescola del battistrada ad alto contenuto di silice e di un disegno direzionale ottimizzato che garantisce aderenza, trazione e prestazioni di frenata eccezionali su neve, fango e ghiaccio, riducendo al contempo la resistenza al rotolamento per una maggiore efficienza del carburante.

Disponibile in oltre 120 misure per cerchi da 17 a 22 pollici, la gamma Wintrac Pro+ offre un’ampia compatibilità con tutte le categorie di veicoli ad alte prestazioni. La maggior parte delle varianti ha un indice di velocità “Y”, che consente l’utilizzo fino a 300 km/h, e tutte sono certificate con il simbolo “Three Peak Mountain Snowflake” (3PMSF), che indica la conformità alle normative UE sugli pneumatici invernali (ECE R117) per l’uso su neve e ghiaccio.