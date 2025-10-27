Volvo ES90, interni e bagagliaio della nuova berlina elettrica

Volvo ES90 è la nuova ammiraglia elettrica che la casa automobilistica svedese ha lanciato sul mercato alcuni mesi fa. Si tratta di un modello che integra tutte le ultime tecnologie che Volvo ha sviluppato per le sue auto elettriche, compresa un’architettura a 800 V che permette di effettuare ricariche ad altissima potenza. Un modello che nella versione “long range” è in grado di percorrere oltre 700 km secondo il ciclo WLTP. La nuovo Volvo ES90 offre anche tanta tecnologia a livello dell’abitacolo che come da tradizione della casa automobilistica appare anche molto curato.

VOLVO ES90: LA PLANCIA

Salendo a bordo si nota un design dallo stile minimalista con la presenza dei comandi fisici ridotta al minimo. La maggior parte delle funzioni della berlina elettrica si gestiscono infatti attraverso il sistema infotainment. Dietro al volante multifunzione a 3 razze è presente lo schermo della strumentazione digitale da 9 pollici, mentre centralmente sulla plancia è stato collocato un display verticale da 14,5 pollici del sistema sistema infotainment che può contare sulla piattaforma Android Automotive. Questo significa accedere a servizi come Google Maps, Google Assistant e altre app presenti su Google Play. Presente il supporto al 5G per poter fruire di contenuti multimediali senza problemi. Non manca nemmeno un comodo pad per la ricarica wireless degli smartphone (ventilato).

C’è anche un ampio tetto panoramico in vetro che permette di enfatizzare la sensazione di spazio a bordo della vettura. Si può avere anche un sistema di climatizzazione a quattro zone con un avanzato impianto di purificazione dell’aria. È in grado di bloccare l’ingresso nell’abitacolo del 95% del particolato PM 2,5 e di rimuovere il 99,9% degli allergeni derivanti da erba, alberi e polline. Tanto lavoro è stato poi svolto per migliorare il comfort acustico a bordo della nuova Volvo ES90. Inoltre, tra gli accessori è disponibile un impianto audio Bowers & Wilkins con 25 diffusori separati ad alta fedeltà distribuiti in tutto l’abitacolo, compresi poggiatesta e soffitto.

Curati i rivestimenti che trasmettono una sensazione di solidità e qualità. Per l’abitacolo è stato fatto anche utilizzo di materiali riciclati a rimarcare l’impegno della casa automobilistica verso la sostenibilità.

BAGAGLIAIO

Il bagagliaio offre uno spazio di carico fino a 424 litri. Abbattendo i tre sedili posteriori, tutti ripiegabili singolarmente, lo spazio di carico raggiunge i 733 litri. C’è anche un frunk anteriore da 22 litri, utile per contenere i cavi per la ricarica.