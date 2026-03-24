Mercedes-AMG alza il sipario sulla nuove GT3 e Black Series

Mercedes-AMG ha confermato lo sviluppo di due nuove vetture ad alte prestazioni: in particolare si tratta della prossima generazione della GT3 da competizione e della futura GT Black Series. Due auto profondamente diverse per destinazione d’uso, ma unite da una base tecnica comune e da una filosofia chiara: prestazioni senza compromessi.

Al centro di questo progetto c’è la concept AMG GT Track Sport, presentata lo scorso anno come puro esercizio stilistico. Con il senno di poi possiamo affermare con certezza che non era così e che invece rappresentava un banco di prova per dar vita a due modelli supersportivi: da un lato una vettura da corsa destinata al programma clienti, dall’altro una supercar ad uso stradale che promette di incarnare l’essenza più sportiva del marchio.

Sviluppo in fase avanzata

Secondo Michael Schiebe, Chairman of the Management Board of Mercedes-AMG GmbH, l’obiettivo è ambizioso: creare la Black Series più radicale mai prodotta e, allo stesso tempo, sviluppare una nuova GT3 capace di diventare un punto di riferimento assoluto nel mondo del motorsport. Una doppia sfida che riflette perfettamente il DNA AMG, da sempre sospeso tra ingegneria da competizione e piacere di guida.

Il progetto è già entrato in una fase avanzata di sviluppo. I prototipi, riconoscibili da una livrea camouflage con accenti rosso e giallo-verdi, stanno affrontando test intensivi su alcuni dei circuiti più impegnativi d’Europa. Dopo le prime sessioni sul tracciato interno di Immendingen e su piste tecniche come Bilster Berg, Portimão e Monteblanco, lo sviluppo è ora approdato su uno dei banchi di prova più severi al mondo: il Nürburgring Nordschleife. Qui, ogni dettaglio viene portato al limite per garantire prestazioni assolute e affidabilità in condizioni estreme.

Anche nelle foto la distinzione tra i due modelli è chiara: AMG ha infatti scelto di associare il colore rosso alla GT3, sottolineandone il legame diretto con il mondo delle corse, mentre il giallo-verde identifica la Black Series, evidenziandone il carattere esclusivo e radicale pur rimanendo una vettura stradale.

Mercedes-AMG GT3: una storia vincente

La nuova GT3 rappresenta l’evoluzione naturale di un percorso iniziato oltre un decennio fa. Il programma Customer Racing di AMG, avviato nel 2010, ha costruito negli anni un’ottima reputazione grazie a modelli di grande successo come la SLS AMG GT3 e la successiva Mercedes-AMG GT3, introdotta nel 2016 e aggiornata nel 2020. Con la prossima generazione, AMG punta a consolidare ulteriormente questa eredità, migliorando ogni aspetto della vettura, dalle prestazioni alla sicurezza, fino alla competitività nelle gare GT.

Per raggiungere questi obiettivi, è stata creata anche una struttura dedicata, Affalterbach Racing GmbH, che affianca Mercedes-AMG Motorsport nello sviluppo e nella costruzione del nuovo modello. Le prime fasi di test hanno già fornito dati preziosi, e il programma continuerà nei prossimi mesi su circuiti chiave per il mondo GT, con l’obiettivo di arrivare al debutto con una vettura già ai vertici della categoria.

Black Series: la pista arriva su strada

Parallelamente, la futura GT Black Series rappresenta la massima espressione della filosofia AMG applicata alla strada. Sin dal 2006, la denominazione Black Series identifica le versioni più estreme della gamma, vetture progettate senza compromessi per offrire un’esperienza di guida il più possibile vicina a quella di un’auto da corsa. Le radici di questa filosofia affondano nella storia stessa del marchio, nato nel 1967 grazie alla visione di Hans Werner Aufrecht ed Erhard Melcher, che decisero di trasformare le auto della stella in vere auto da competizione capaci di competere ai massimi livelli.

Un ruolo importante in questa evoluzione è stato giocato anche dalla Mercedes-Benz SLK 55 AMG, un modello che ha contribuito a sviluppare il concetto di “Track Sport”: trasferire tecnologie e approccio del motorsport su vetture omologate. Questo spirito ha dato origine alla prima Black Series e continuerà a vivere nella nuova generazione in arrivo.

Con questo doppio progetto, Mercedes-Benz e la sua divisione AMG dimostrano ancora una volta la volontà di spingersi oltre i limiti, sviluppando auto che non solo soddisfano le aspettative, ma le superano. I dettagli tecnici completi saranno svelati nei prossimi mesi, ma l’attesa è già altissima.