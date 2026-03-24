Noleggio con Locauto: ecco tutte le promo su auto e furgoni di marzo 2026

Locauto è la scelta giusta per chi è alla ricerca di una soluzione conveniente per il noleggio di auto e furgoni. A disposizione degli utenti, infatti, ci sono varie promozioni che semplificano e rendono ancora più conveniente il noleggio. Tutte le soluzioni di noleggio sono accessibili tramite il sito ufficiale di Locauto, raggiungibile qui di sotto, da cui è possibile anche prenotare facilmente il veicolo da noleggiare.

Perché scegliere Locauto per il noleggio di auto e furgoni

Con Locauto è possibile accedere a diversi vantaggi al momento del noleggio. Per prima cosa è utile iscriversi al programma fedeltà MyLocauto Friends, completamente gratuito. Questo programma garantisce fino al 20% di sconto sulle tariffe standard oltre ad altri vantaggi. Il bonus massimo lo si ottiene raggiungendo il terzo livello del programma, dopo aver effettuato 6 noleggi in un anno.

Da segnalare anche la promo Locauto Young, con la possibilità per i neopatentati di accedere a offerte dedicate e ottenere uno sconto sul costo di noleggio. Ci sono poi le offerte riservate al noleggio di furgoni: a marzo, infatti, i clienti con partita IVA possono ottenere uno sconto del 10% sul costo del noleggio ed è possibile anche accedere alla tariffa con chilometraggio illimitato al costo della tariffa da 100 chilometri al giorno. In questo modo, il noleggio diventa ancora più conveniente.

Un’altra promozione molto vantaggiosa è il Deposito Cauzionale Zero che permette di prenotare un veicolo per il noleggio senza alcun blocco sulla carta di credito. In aggiunta, c’è sempre la possibilità di aggiungere il Toolpass, il dispositivo che consente di viaggiare in autostrada evitando le code ai caselli e il pagamento del pedaggio. Il costo del servizio è di 17,50 euro + IVA con pedaggi illimitati.

Per accedere subito alle offerte basta premere sul box qui di sotto.