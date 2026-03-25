F1, GP Giappone 2026: orari e dove vedere qualifiche e gare in TV

Dopo i trionfi Mercedes targati George Russell e Kimi Antonelli, rispettivamente al debutto in Australia e nel GP di Cina, la Scuderia modenese è già sotto pressione. Le Frecce d’argento stanno provando a sfruttare il vantaggio tecnico delle nuove Power Unit ibride in attesa della verifica sulla regolarità del rapporto di compressione. Dal 1° giugno quando il propulsore arriverà alla temperatura dell’olio di 130 gradi, il rapporto di compressione non dovrà superare il valore di 16,7:1.

Il V6 Mercedes probabilmente avrà bisogno di interventi per rientrare nelle verifiche della FIA, tuttavia il vantaggio deriverebbe anche dallo sfruttamento migliore della parte elettrica della PU, al di là di un ottimo telaio. La W17 ha dimostrato uno straordinario bilanciamento a Melbourne e Shanghai, dando un pesante gap alle SF-26 di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. L’anglocaraibico sembra essersi adattato meglio del teammate alle nuove tecnologie delle monoposto con aerodinamica attiva. Il primo podio in carriera al volante della Rossa, giunto con la medaglia di bronzo in Cina, rappresenta una iniezione di fiducia in vista del round di Suzuka.

Le caratteristiche del tracciato

In Giappone la FIA ha deciso di consentire l’uso dell’aerodinamica attiva anche sull’allungo dopo la Spoon e in direzione della 130R, consentendo di risparmiare energia in uno dei punti più critici. La pista proprietaria di Honda offre continui cambi di direzione, alternati a zone ad alta velocità. Lo storico circuito nipponico in cui si sono consumati duelli iconici misura 5,807 chilometri e consta di 18 curve. Si tratta di una delle piste più severe per gli pneumatici. Oltre alle mescole Pirelli C1 per le Hard, C2 per le Medium e C3 per le Soft, è prevista la C1 più dura, che non era ancora stata selezionata nei primi due fine settimana di gara.

Per ridurre il consumo energetico, le nuove monoposto dovranno trascorrere quanto più tempo possibile con le ali anteriore e posteriore aperte, così da limitare la resistenza all’avanzamento. Per le vetture di nuova generazione sarà un test fondamentale. Kimi Antonelli, sulle ali dell’entusiasmo, proverà a vincere la sua seconda gara in F1, lottando con Russell. Le Ferrari si confermeranno seconda forza, mentre appaiono più attardate le McLaren e le Red Bull. Nelle ultime 4 edizioni è stato Max Verstappen a dettare legge tra le curve di Suzuka. Nel 2020 e 2021 non si era potuto correre a causa della pandemia da Covid-19. In precedenza la Mercedes aveva ottenuto 4 trionfi con Lewis Hamilton e uno a testa per Nico Rosberg e Valtteri Bottas. L’ultimo trionfo della Ferrari è a firma Michael Schumacher sulla mitica F2004.

Gli orari TV per seguire l’evento

Il fine settimana del Gran Premio del Giappone sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport sul canali Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) saranno visibili in differita qualifiche e gara. L’evento è disponibile anche in mobilità su SkyGo e in streaming su NOW ai seguenti orari:

Venerdì 27 marzo

Ore 03.30 – 04.30 Prove libere 1

Ore 07.00 – 08.00 Prove libere 2

Sabato 28 marzo

Ore 03.30 – 04.30 Prove libere 3

Ore 07.00-08.00 Qualifiche (differita su TV8 alle ore 14:00)

Domenica 29 marzo