Nissan Z, il restyling della coupé giapponese più sognata in Europa

In Giappone sanno come si costruiscono emozionanti sportive con cambio manuale e una impostazione old school. Nissan, dopo i traguardi raggiunti con le Skyline GT-R, ha proposto sul mercato le popolari coupé della serie Z. La 350Z, erede della prima serie di 300ZX del 1984, fece impazzire gli appassionati nel 2003 nella versione turbo. In seguito è stata lanciata la 370Z, prodotta dal 2009 al 2020 presso lo stabilimento di Tochigi in Giappone.

L’unveiling della Nissan 400Z, battezzata semplicemente Z o in Giappone Fairlady Z, è avvenuto on-line il 18 agosto 2021. La coupé non viene importata e commercializzata in Europa, ma solo in Asia e Nord America. Sotto al cofano c’è un brioso motore VR30DDTT da 3,0 litri, con architettura V6 di 60° con testate e monoblocco in alluminio arricchito di doppia sovralimentazione mediante l’utilizzo di un sistema biturbo che sprigiona una potenza massima di 298 kW (405 CV) a 6400 giri/min e una coppia di 474 Nm a 5400 giri/min.

Il restyling della coupé

La Fairlady Z continua a rimanere un desiderio irrealizzabile per gli appassionati europei. Negli Stati Uniti è stato presentato il model year 2027 con nuovi dettagli interessanti. Sulle versione JDM, le varianti non Nismo vantano un restyling con un paraurti anteriore inedito e una calandra sdoppiata che richiama l’era Datsun. La vera antesignana della Z attuale è la Datsun 240Z del 1969. Vi sono rimandi all’epoca d’oro dell’industria delle quattro ruote giapponese.

La Z Sport e Performance aggiungono la tinta Shinkai Green Pearl Metallic e Unryu Green già lanciata sulla versione giapponese a gennaio. La finitura esterna della Z è ispirata alla serie S30 degli anni ’70 e il nuovo colore con tetto nero a contrasto è un piacere per gli occhi. Addio al badge Nissan sul frontale, lasciando spazio al logo Z. Date una occhiata al video in basso del canale YouTube YOUCAR.

Il nuovo frontale migliora aerodinamica e raffreddamento

In base ai dati della Casa nipponica, l’avantreno è stato aggiornato per determinare benefici tecnici in termini di raffreddamento e aerodinamica, al di là di un fattore estetico più accattivante. L’allestimento Z Performance ha subito ulteriori ammodernamenti, tra cui nuovi cerchi forgiati neri da 19 pollici, interni color tan e un caricatore raffreddato migliorato da 15 watt. I sistemi Active Sound Enhancement e Active Noise Cancellation restano e offrono un rombo più acuto nella modalità Sport.

Il livello di allestimento suddetto vanta anche ammortizzatori monotubo di diametro maggiore, allo scopo di ottimizzare il piacere di guida. Il punto di forza è il cambio manuale a sei marce. Il terzo pedale è abbinato a un’ulteriore messa a punto del V6 biturbo da 3,0 litri per una ripresa più scattante. Impianto frenante e sospensioni sono ottimizzati. La versione d’ingresso costa circa 44.000 dollari e il Model Year 2027, complice l’addio della BMW Z4, potrebbe fare faville.