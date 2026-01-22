Stellantis sarà presente a Rétromobile 2026 per i 50 anni del Salone

Dal 28 gennaio al 1° febbraio 2026 c’è il Salone Rétromobile di Parigi. Un’edizione non come le altre, essendo la numero cinquanta. Per l’occasione Stellantis arriva all’evento francese con una presenza ampia e trasversale. Sei marchi del gruppo, ognuno con uno stand dedicato, per mostrare i modelli più iconici e le proposte più attuali.

Alfa Romeo

A Retromobile 2026 Alfa Romeo espone tre capolavori della sua storia sportiva e stilistica. La 1600 Spider “Duetto” del 1966 celebra i suoi 60 anni con la sua silhouette inconfondibile. Accanto a lei, la rarissima 750 Competizione del 1955 (solo due esemplari prodotti) e la 33/2 Periscopica del 1967, apripista della leggendaria famiglia “33”. Tutti i modelli sono esposti in livrea rossa, richiamo al colore simbolo del marchio e delle corse italiane. A chiudere l’ideale passaggio di testimone tra passato e presente c’è l’attuale Alfa Romeo Tonale, prima C-SUV del Biscione, portavoce della nuova sportività elettrificata. Protagonista anche il programma Alfa Romeo Classiche. Parte della divisione Stellantis Heritage mette a disposizione servizi di certificazione, restauro e manutenzione per vetture d’epoca, seguendo rigorosamente le specifiche originali.

Citroen

Per celebrare il 50° anniversario di Retromobile, Citroen presenta una retrospettiva unica su oltre cento anni di design anticonformista. Protagonista assoluto è il nuovo concept ELO, svelato per la prima volta al pubblico francese. Erede spirituale di modelli come C10, Karin, Xanae e C-Cactus, ELO reinterpreta l’idea di monovolume in chiave elettrica, sostenibile e modulare. Gli interni, flessibili e accoglienti, includono una postazione centrale di guida e sedili girevoli, per trasformare l’abitacolo in uno spazio di lavoro o relax condiviso.

Accanto a ELO trovano spazio sei concept storici che incarnano lo spirito visionario del marchio. Dalla 2CV A del 1939 (pioniere del concetto di utilitaria) alla C10 del 1956 (ispirata all’aeronautica) passando per l’Activa 1 del 1988 (precursore di tecnologie come l’head-up display). In esposizione anche la Traction Avant 15-6 Cabriolet del 1939.

DS Automobiles

DS Automobiles torna a Retromobile con un’esposizione interamente dedicata alle auto presidenziali della Quinta Repubblica. Protagonista un poker di modelli rari ed esclusivi che raccontano il rapporto speciale tra DS e l’Eliseo. C’è la DS 21 Pallas del 1965 usata da Charles de Gaulle. C’è anche la Presidential DS N°8 del 2025, la prima vettura totalmente elettrica utilizzata da un Capo di Stato durante un evento ufficiale.

A queste si affiancano due altre icone. La DS 21 Presidenziale del 1968, lunga oltre sei metri e progettata per processioni e cerimonie, e la Presidential SM del 1972, cabriolet a quattro porte firmata Chapron, utilizzata anche per la visita della Regina d’Inghilterra. L’allestimento dello stand DS, curato nei minimi dettagli estetici, ospita anche una mostra fotografica dedicata al legame tra il brand e la Presidenza francese.

Gli altri marchi

Per la prima volta Opel partecipa al salone con una selezione di vetture che coprono un ampio arco temporale. La Kadett C Coupé del 1978 rappresenta la semplicità robusta di fine anni Settanta. La Manta 400 da rally riporta agli anni d’oro del Gruppo B. La Monza GSE del 1986 introduce il concetto di lusso accessibile in chiave sportiva. Al loro fianco ci sono la nuova Astra e la Mokka GSE, la vettura elettrica più veloce mai realizzata dal marchio.

Peugeot utilizza il proprio spazio per celebrare i quarant’anni della sigla GTi. Sullo stand si incontrano sette modelli storici della serie 205 e 208, accompagnati dal debutto in Francia della nuova E-208 GTi.

In parallelo si svolge Ultimate Supercar Garage, evento satellite di Rétromobile dedicato alle sportive contemporanee. In questo spazio condiviso Alfa Romeo e Maserati presentano Bottegafuoriserie. L’esposizione mette in evidenza quattro modelli. Ci sono la nuova 33 Stradale e la Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, nate in casa Alfa. Completano il quadro la MCXtrema da pista e la GT2 Stradale, le due proposte Maserati che incarnano la visione corsaiola del programma.