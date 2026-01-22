Cerca

Salire in auto quando piove può essere un problema se non si ha questo accessorio in offerta

Un set di coprisedili per proteggere i sedili dall'umidità, dalla pioggia e dall’usura.

Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 22 gen 2026

Quando piove salire e scendere dall’auto è un problema. Lo è per diversi motivi, ma soprattutto per la difficoltà di evitare di bagnare e danneggiare i sedili dell’auto. L’ombrello zuppo di pioggia, così come la giacca, la borsa e lo zaino bagnati, possono rovinare il tessuto dei sedili. Per evitare di ritrovarsi nell’arco di poco tempo con segni di usura, macchie o graffi (che poi diventa difficile rimuovere o riparare) ecco che una delle soluzioni più semplici ed efficaci e anche economiche è rappresentata dai coprisedili universali. Con il kit di coprisedili Sakura, in offerta su Amazon a meno di 25€, si ha un set in tessuto elasticizzato lavabile, perfetto anche per migliorare l’estetica dell’abitacolo della propria auto.

Approfitta dell’offerta sul set di coprisedili e copri poggiatesta

Sicurezza, comodità e design

Dal punto di vista tecnico, il punto di forza principale di questo set è la compatibilità con gli airbag laterali. Il tessuto non interferisce con il corretto funzionamento dei sistemi di protezione in caso di impatto, un aspetto essenziale per chi guida auto dotate di sedili con airbag integrati. Il sistema di fissaggio sfrutta dei bordi elasticizzati per facilitare il montaggio e assicurare una tenuta stabile durante l’utilizzo.

Sakura 'Merton' BY0802 - Set di Coprisedili e Copri Poggiatesta per Auto, Bordi Elasticizzati, Compatibile con Airbag Laterale, Lavabile in Lavatrice, Nero/Grigio

Sakura ‘Merton’ BY0802 – Set di Coprisedili e Copri Poggiatesta per Auto, Bordi Elasticizzati, Compatibile con Airbag Laterale, Lavabile in Lavatrice, Nero/Grigio

La struttura universale permette l’installazione su un’ampia gamma di modelli, comprese le vetture con schienali posteriori ribaltabili. I coprisedili anteriori e posteriori vengono forniti anche con i copri poggiatesta coordinati così da curare anche una coerenza estetica. Inoltre sia i coprisedili che i copri poggiatesta sono lavabili in lavatrice così da igienizzarli e rimuovere eventuali macchi e aloni.

45% di sconto sul set per proteggere i sedili della tua auto

Per chi ha un’auto nuova, ma anche per chi vuole preservare l’integrità dei sedili della propria auto, questo set di copri sedili e copri poggiatesta è davvero indispensabile. Un accessorio semplice ma prezioso per prendersi cura della propria auto.

