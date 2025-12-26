KIA EV3 GT sta arrivando, il debutto si avvicina: ecco cosa sappiamo

KIA EV3 GT andrà presto ad ampliare la gamma del SUV elettrico coreano. Foto spia della versione più sportiveggiante della EV3 ne abbiamo viste diverse nel corso del 2025 ed il debutto della versione GT sarebbe atteso nel corso del Salone dell’Auto di Bruxelles che aprirà i battenti il 9 di gennaio.

ECCO COSA SAPPIAMO

I camuffamenti dei muletti della KIA EV3 GT hanno permesso di notare che il SUV disporrà di alcuni ritocchi estetici che permetteranno di riconoscerlo dalle altre versioni del SUV elettrico. Comunque, niente stravolgimenti con appendici aerodinamiche impattanti dal punto di vista visivo. Per esempio, piccole modifiche ai paraurti e cerchi in lega più grandi che consentono di osservare un impianto frenante maggiorato con pinze dei freni di colore verde. Non abbiamo ancora visto l’abitacolo ma l’impostazione degli interni della EV3 non cambierà. Possibile solamente che arrivino rivestimenti dedicati ed altri dettagli che permettano di esaltare il DNA più sportiveggiante di questo modello. Per esempio è possibile che questo modello offra volante e sedili sportivi oltre magari a grafiche dedicate per l’infotainment.

Ed il powertrain? KIA non ha mai voluto raccontare particolari dettagli in merito e quindi dobbiamo per il momento affidarci solamente ad alcune indiscrezioni che parlavano di un doppio motore elettrico. Questo significa che la futura nuova KIA EV3 GT potrà disporre anche della trazione integrale. La potenza? Si parla di circa 300 CV ma le precise specifiche tecniche di questo SUV elettrico le scopriremo solamente quando si terrà la presentazione ufficiale. C’è chi afferma che che potrebbe condividere il medesimo powertain della KIA EV5 GT anche lei attesa nel corso del prossimo anno. Ci sarà il sistema che simula i cambi di marcia come su altri modelli elettrici più sportivi del Gruppo Hyundai? Lo scopriremo presto. Per vedere sulle strade la nuova KIA EV3 GT, dopo la presentazione bisognerà poi attendere ancora diversi mesi.