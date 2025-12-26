Una speciale Jimny per il Salone dell'Auto di Tokyo: ecco i concept di Suzuki

La Suzuki Jimny oggi non è più commercializzata in Europa ma in Giappone è ancora venduta e può contare ancora su di un grande seguito. Non stupisce, quindi, che la casa automobilistica abbia deciso di realizzare una speciale versione del suo piccolo fuoristrada che porterà al Salone dell’Auto di Tokyo 2026 che aprirà i battenti il 9 gennaio, insieme ad altre curiose concept car.

I CONCEPT SUZUKI

Tutti i concept sono stati realizzati seguendo il tema della “vita con avventura". Partiamo proprio dal piccolo fuoristrada giapponese. Al Salone si potrà ammirare la Jimny Nomade Monster Hunter Wilds Edition, frutto di una collaborazione con Capcom, in concomitanza con l’uscita del gioco Monster Hunter Wilds. Si basa sulla versione a 5 porte del fuoristrada che in Europa non è mai stata resa ufficialmente disponibile. Ispirata ai “Pop-up Camp" presenti nel gioco, presenta una particolare livrea, un portapacchi sul tetto, finiture in metallo e un nuovo set di cerchi. Suzuki non ha detto nulla su eventuali modifiche alla meccanica ma il motore dovrebbe rimanere il solito 4 cilindri benzina aspirato di 1,5 litri. Questa particolare versione del fuoristrada è abbinata alla moto DR-Z4S MONSTER HUNTER WILDS Edition anche lei realizzata ispirandosi al videogioco.

Passiamo poi alla Suzuki Xbee Nature Photographer, concept pensato per chi ama la vita all’aria aperta. Si caratterizza per un nuovo portapacchi sul tetto con LED integrati. Rispetto al modello da cui deriva, propone anche nuovi cerchi con pneumatici specifici, una scaletta al posteriore, una particolare finitura per la livrea e alcune modifiche alla mascherina e ai fari.

Gli appassionati di kei car apprezzeranno anche l’Every Wagon Wanpaku Rider, un modello pensato per le famiglie e le attività all’aria aperta. Sul portapacchi è montato un set di tre biciclette per bambini, insieme a vani portaoggetti, una barra luminosa a LED e una tenda da sole pieghevole. Rispetto al modello da cui deriva ci sono anche nuovi cerchi e alcune modifiche alla griglia e al fari.

Andando avanti c’è anche il Suzuki Super Carry Work & Play Pro, modello pensato sia per il lavoro e sia per il tempo libero. Il portapacchi si estende sul pianale di carico, creando spazio per attrezzature più lunghe.

Poi c’è la Swift Sport Super Endurance Race Specification, costruita sulla base della Swift di precedente generazione che sarà presente al Salone. In realtà, in questo caso non si tratta di un concept in quanto ha recentemente preso parte alla Eneos Super Taikyu Series 2025.