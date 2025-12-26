È in offerta lo strumento per riparare le gomme dell’auto senza fatica in soli 10 minuti

Restare fermi con la propria auto a causa di una ruota bucata è un’esperienza comune, ma è anche un fastidio che ci si risparmierebbe volentieri. Che ci si trovi in città mentre si va a lavoro o si torna a casa, durante un tragitto in autostrada o al momento di riprendere l’auto al parcheggio, uno pneumatico a terra è un problema che si può affrontare in maniera semplice e veloce. Grazie a kit di emergenza, come quello in offerta su Amazon a meno di 60€, è possibile ripartire in poco tempo evitando attese, complicazioni, fatica e la necessità di chiamare il carro attrezzi.

Come funziona

Il kit Slime funziona grazie a un sigillante che viene distribuito all’interno dello pneumatico attraverso la valvola della gomma e raggiunge il punto della foratura grazie alla pressione generata dal compressore. La sostanza, progettata per aderire alle pareti interne, crea una pellicola che chiude il foro e permette alla gomma di tornare in pressione.

Tra gli aspetti interessanti di questa versione c’è che tutto avviene senza sollevare l’auto e senza rimuovere la ruota, un aspetto che lo rende adatto anche agli automobilisti meno esperti o a chi preferisce evitare attrezzi, cric e il fastidio di sporcarsi le mani o di svuotare il baule dell’auto per estrarre la ruota di scorta. Il compressore portatile, alimentato da una presa accendisigari da 12 V, permette inoltre di controllare la pressione raggiunta, mentre la valvola di rilascio consente di effettuare piccole regolazioni prima di rimettersi in marcia.

Il kit include un flacone di sigillante da 450 millilitri, una quantità sufficiente per ripristinare la tenuta di uno pneumatico forato e riportarlo a una pressione adeguata. La procedura richiede circa dieci minuti e si attiva con un solo pulsante, rendendo l’operazione accessibile anche quando ci si trova sotto la pioggia, in mezzo al traffico o in un luogo poco illuminato.

Il sigillante è compatibile con i sensori del sistema di monitoraggio della pressione, rendendolo utilizzabile anche sulle auto più recenti. L’utilizzo è indicato alle emergenze e pensato per percorrere fino a 160 km o tre giorni, il tempo comunque più che sufficiente per tornare a casa o per raggiungere un gommista e procedere con una riparazione definitiva.