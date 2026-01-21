KIA Niro, svelato il restyling: ecco come cambia il crossover

Per la KIA Niro è arrivato il momento del restyling. La casa automobilistica coreana, dopo le molte novità del Salone di Bruxelles, non aveva ancora finito con le sorprese. Ecco quindi arrivare il facelift della Niro che per il momento è stato presentato in Corea del Sud. Arriverà anche in Europa sebbene ci vorrà un po’ di tempo. Nel corso dei prossimi mesi sicuramente ne sapremo di più. Intanto, possiamo scoprire le novità dedicate al crossover che riguardano sia il design e sia gli interni.

COME CAMBIA IL DESIGN

Per la nuova Niro, KIA ha lavorato soprattutto sul frontale che è stato ridisegnato. Il design adesso presenta alcuni richiami a quello dei modelli elettrici come la EV2 e la EV3. Dunque, i fari diventano più sottili, con una firma luminosa a forma di T. Anche la calandra è stata rivista e presenta un look più minimalista e pulito. La fiancata non presenta particolare cambiamenti, mentre al posteriore troviamo i gruppi ottici a boomerang, uniti tra loro da una fascia di colore nero appena sotto al lunotto. Il portellone è stato rivisto e adesso presenta una aspetto più pulito e moderno. Il paraurti è stato ridisegnato e adesso integra anche la targa. Rivista pure la posizione delle luci di retromarcia e antinebbia. KIA fa sapere di aver introdotto anche nuovi cerchi da 18 pollici.

NUOVI INTERNI

Le novità del restyling della KIA Niro continuano all’interno dell’abitacolo. La plancia è stata ridisegnata ed è dominata da un grande pannello al cui interno sono presenti due display da 12,3 pollici. Il primo per la strumentazione digitale ed il secondo per il sistema infotainment vero e proprio. Non tutto si controlla dall’infotainment ed infatti troviamo una serie di comandi fisici per poter gestire con facilità alcune funzioni della vettura come il climatizzatore. Sul tunnel centrale troviamo ulteriori pulsanti oltre al rotore per la trasmissione. Con il restyling, KIA ha lavorato anche per migliorare la qualità percepita all’interno dell’abitacolo.

MOTORI

Per il momento, KIA si è limitata a mostrare le novità di design e degli interni del restyling della Niro. La casa automobilistica ha promesso comunque maggiori novità a marzo. A quel punto capiremo meglio se ci saranno cambiamenti anche per quanto riguarda l’offerta di motorizzazioni. Ricordiamo che oggi in Italia la KIA Niro è proposta con motorizzazioni Full Hybrid e Plug-in. Inoltre, il crossover è commercializzato pure in versioni 100% elettriche. C’è anche una particolare versione Full Hybrid con alimentazione a GPL che abbiamo avuto modo di provare in passato.