Il noleggio di auto e furgone costa troppo? Con MyLocauto Friends si risparmia fino al 20%

Locauto è oggi un punto di riferimento per il noleggio di auto e furgoni, proponendo ai suoi utenti tante soluzioni molto vantaggiose, con la possibilità di sfruttare tariffe orarie, sconti per i più giovani e anche noleggio di furgoni con chilometraggio illimitato a condizioni agevolate.

Per massimizzare la convenienza delle offerte proposte dall’azienda, però, è necessario puntare su

MyLocauto Friends. Si tratta del programma fedeltà gratuito a cui è possibile accedere tramite l’area riservata del sito.

Con MyLocauto Friends ci sono diversi vantaggi a partire da uno sconto fino al 20% sul noleggio di auto e furgoni, con anche l’accesso a offerte dedicate, e fino al 30% sulle coperture auto. Per iscriversi subito basta raggiungere subito il sito ufficiale di Locauto accessibile di seguito.

Come funziona MyLocauto Friends

Il programma fedeltà di Locauto prevede tre livelli:

Beginner

Enthusiast

Expert

Si parte con il livello Beginner e, noleggio dopo noleggio, è possibile salire di livello fino al livello Expert, che si sblocca dopo 6 noleggi. Per ogni livello sono previsti dei vantaggi come:

tariffe standard orarie e giornaliere con fino al 20% di sconto rispetto al costo standard (per noleggi fino a 29 giorni per le auto e i furgoni)

con rispetto al costo standard (per noleggi fino a 29 giorni per le auto e i furgoni) sconto sul servizio che elimina le franchigie , sul servizio rifornimento e su altri servizi collegati al noleggio

, sul servizio rifornimento e su altri servizi collegati al noleggio tolleranza oraria fino a 2 ore

Da segnalare che non c’è alcun costo in caso di prenotazione con riconsegna in un ufficio differente (grazie alla promo Viaggio a lasciare), aspetto che contribuisce a massimizzare la flessibilità dell’offerta di Locauto per i suoi utenti.

Si tratta, quindi, di un programma ricco di vantaggi e che premia chi sceglie di affidarsi più volte a Locauto per i propri noleggi. Per completare la registrazione è sufficiente accedere al sito ufficiale, tramite il box qui di sotto, e seguire la procedura guidata.