Cerca

Il noleggio di auto e furgone costa troppo? Con MyLocauto Friends si risparmia fino al 20%

Con MyLocauto Friends è possibile sfruttare soluzioni di noleggio molto convenienti per auto e furgoni: ecco come funziona il programma fedeltà.

Il noleggio di auto e furgone costa troppo? Con MyLocauto Friends si risparmia fino al 20%
Vai ai commenti
Davide Raia
Davide Raia
Pubblicato il 20 gen 2026

Locauto è oggi un punto di riferimento per il noleggio di auto e furgoni, proponendo ai suoi utenti tante soluzioni molto vantaggiose, con la possibilità di sfruttare tariffe orarie, sconti per i più giovani e anche noleggio di furgoni con chilometraggio illimitato a condizioni agevolate.

Per massimizzare la convenienza delle offerte proposte dall’azienda, però, è necessario puntare su

MyLocauto Friends. Si tratta del programma fedeltà gratuito a cui è possibile accedere tramite l’area riservata del sito.

Con MyLocauto Friends ci sono diversi vantaggi a partire da uno sconto fino al 20% sul noleggio di auto e furgoni, con anche l’accesso a offerte dedicate, e fino al 30% sulle coperture auto. Per iscriversi subito basta raggiungere subito il sito ufficiale di Locauto accessibile di seguito.

Accedi qui alle offerte di Locauto

Come funziona MyLocauto Friends

Il programma fedeltà di Locauto prevede tre livelli:

  • Beginner
  • Enthusiast
  • Expert

Si parte con il livello Beginner e, noleggio dopo noleggio, è possibile salire di livello fino al livello Expert, che si sblocca dopo 6 noleggi. Per ogni livello sono previsti dei vantaggi come:

  •  tariffe standard orarie e giornaliere con fino al 20% di sconto rispetto al costo standard (per noleggi fino a 29 giorni per le auto e i furgoni)
  • sconto sul servizio che elimina le franchigie, sul servizio rifornimento e su altri servizi collegati al noleggio
  • tolleranza oraria fino a 2 ore

Da segnalare che non c’è alcun costo in caso di prenotazione con riconsegna in un ufficio differente (grazie alla promo Viaggio a lasciare), aspetto che contribuisce a massimizzare la flessibilità dell’offerta di Locauto per i suoi utenti.

Si tratta, quindi, di un programma ricco di vantaggi e che premia chi sceglie di affidarsi più volte a Locauto per i propri noleggi. Per completare la registrazione è sufficiente accedere al sito ufficiale, tramite il box qui di sotto, e seguire la procedura guidata.

Accedi qui alle offerte di Locauto

Ti potrebbe interessare:
Le soluzioni più economiche (ed efficaci) per tornare a casa con una gomma a terra
Offerte e Promozioni
Noleggio auto o furgone online: con Locauto si risparmia tempo e denaro
Offerte e Promozioni
Porta sci e snowboard sulla tua auto senza spendere una fortuna
Offerte e Promozioni
Prenditi cura degli interni della tua auto con questi due prodotti a prezzo scontato
Offerte e Promozioni
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.