Animali in auto, cosa dice il Codice della Strada per andare in vacanza con un cane o un gatto

Tempo di vacanze estive e presto molti italiani si metteranno in auto per raggiungere la meta desiderata. Molti, viaggeranno con il proprio amico a 4 zampe. Fortunatamente, l’attenzione verso gli animali domestici da parte delle strutture ricettive è aumentata negli ultimi anni ed è quindi sempre più facile trovare un albergo, un appartamento o un residence che accetti il nostro amico peloso. Ma cosa dice la normativa quando si parla di trasporto di animali domestici? La risposta la troviamo all’interno dell’articolo 169 del Codice della Strada.

TRASPORTO IN AUTO DI ANIMALI DOMENSTICI, COSA C’É DA SAPERE

Il comma 6 è molto chiaro al riguardo.

Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. E’ consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri.

Dunque, se viaggiamo con il nostro cane, potrà stare tranquillamente all’interno della vettura a patto che non intralci la guida e non crei un pericolo. Insomma, non deve avere alcuna possibilità di distrarre il conducente. Il nostro amico a 4 zampe deve essere quindi custodito in modo da non costituire un pericolo e in caso di controllo, gli agenti dovranno valutare se effettivamente il nostro amico peloso può in qualche modo intralciare la guida.

Meglio dunque utilizzare trasportini e gabbiette o delle cinture di sicurezza appositamente pensate per gli animali che si agganciano al collare. Si tratta di soluzioni sicure e ottimali per garantire una migliore sicurezza in auto. Sconsigliato, invece, tenere il nostro fidato amico a 4 zampe in braccio perché potrebbe facilmente sfuggire di mano ed andare a creare una situazione pericolosa per la guida.



Trasportini, gabbiette e reti divisorie per il vano posteriore che invece sono obbligatorie nel caso si voglia trasportare in auto più di un animale domestico. La seconda parte del comma 6 dell’articolo 169 del Codice della Strada e molto preciso al riguardo.

MULTE

Chi venisse sorpreso a non rispettare quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 169 del Codice della Strada, rischia una multa da 87 a 344 euro oltre alla decurtazione di un punto sulla patente. Inoltre, chi venisse sorpreso con la propria vettura dotata di una rete o barriera divisoria fissa senza aver effettuato una richiesta alla Motorizzazione (la modifica deve essere indicata sulla carta di circolazione), va ad infrangere l’art. 78 del Codice della Strada e quindi la sanzione prevista va da 430 a 1.731 euro.

CREARE UN AMBIENTE SICURO E COMFORTEVOLE PER I NOSTRI ANIMALI

Oltre alle normative da conoscere e rispettare è anche importante creare un ambiente adeguato per far stare bene il nostro animale domestico. I nostri amici a 4 zampe devono prima essere, possibilmente, abituati a viaggiare, soprattutto se in progetto ci sono lunghi spostamenti. Inoltre, bisogna guidare dolcemente, anche gli animali possono soffrire del mal d’auto. In auto bisogna tenere temperature fresche ma mai troppo fredde ed evitare eccessivi sbalzi ai nostri amici pelosi. Inoltre è sempre importante tenere a portata di mano dell’acqua per rinfrescare l’animale. Se il viaggio è particolarmente lungo è sempre consigliabile programmare delle soste per permettere al nostro animale di poter fare una pausa dall’auto e sgranchirsi un po’ le zampe.