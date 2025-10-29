Stellantis punta su guida autonoma e robotaxi: accordo con NVIDIA, Uber e Foxconn

Stellantis accelera sulla guida autonoma e scommette in un futuro dove sulle strade i servizi di trasporto saranno offerti dai robotaxi. Dopo aver stretto una collaborazione con Pony.ai per accelerare lo sviluppo e la diffusione di questi mezzi di trasporto a guida autonoma in Europa, Stellantis ha adesso annunciato una nuova partnership con NVIDIA, Uber e Foxconn. L’obiettivo? Esplorare lo sviluppo e la futura implementazione di veicoli autonomi di Livello 4 (qui spieghiamo i diversi Livelli della guida autonoma) per i servizi di robotaxi in tutto il mondo.

VERSO UNA NUOVA ERA DELLA MOBILITÀ

Grazie a queste partnership, Stellantis vuole svolgere un ruolo di rilievo nella nuova era della mobilità. Più nello specifico, queste aziende uniranno le forze, sfruttando i rispettivi punti di forza, come l’esperienza globale di Stellantis nell’ingegneria e nella produzione di veicoli, il software di guida autonoma e l’intelligenza artificiale di NVIDIA, le competenze di Foxconn nell’elettronica e nell’integrazione di sistemi, insieme alla leadership di Uber nelle operazioni di ride-hailing. Il tutto per esplorare una nuova generazione di veicoli autonomi di Livello 4.

NUOVI VEICOLI A GUIDA AUTONOMA

La collaborazione tra queste aziende si baserà sulle piattaforme AV-Ready di Stellantis, in particolare la K0 per i van di medie dimensioni e la STLA Small, gestite dall’architettura per veicoli autonomi NVIDIA DRIVE AGX Hyperion 10, che integra il sistema operativo NVIDIA DriveOS, certificato per la sicurezza, e la suite completa di software NVIDIA DRIVE AV, sviluppata appositamente per supportare il Livello 4 di guida autonoma. Ci sono anche specifici obiettivi temporali. Infatti, Uber ha in programma di lanciare i veicoli autonomi di Stellantis in alcune città selezionate nel mondo, iniziando con 5.000 unità e con le prime attività operative negli Stati Uniti. La produzione dovrebbe iniziare nel 2028. In sintesi, questi saranno i ruoli/attività di Stellantis, NVIDIA, Uber e Foxconn in questo ambizioso progetto.