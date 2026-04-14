Lepas L6: il nuovo SUV Chery debutta alla Milano Design Week 2026

Il sipario si alza su una nuova protagonista della mobilità sostenibile. E lo fa in una cornice che di “normale” ha ben poco. Non sarà infatti un classico Salone dell’Auto a battezzare la Lepas L6. Bensì il fermento creativo della Milan Design Week 2026. La L6 non è solo un nuovo modello. E’ il biglietto da visita con cui Lepas, costola del colosso cinese Chery International, punta a ridefinire il concetto di SUV elettrificato nel Vecchio Continente. Con un arrivo previsto nel Regno Unito entro la fine dell’anno, questo SUV di segmento C si candida a diventare il pilastro di un’espansione che non nasconde le proprie ambizioni.

La doppia anima dell’elettrificazione

Sotto l’abito della Lepas L6 batte un cuore tecnologico pensato per rispondere alle esigenze di chi guida oggi elettrico. Il marchio ha deciso dunque di non forzare la mano su un’unica soluzione, proponendo invece due varianti distinte. Da un lato c’è la versione Super Hybrid, una plug-in evoluta che accoppia un motore 1.5 a benzina a un modulo elettrico capace di garantire un’autonomia complessiva che supera gli 1.100 km.

Dall’altro, la variante BEV (completamente elettrica), che monta una batteria da 67 kWh per un’autonomia di circa 435 km. Il vero asso nella manica? La velocità di ricarica. Grazie alla piattaforma modulare NEV di Chery, il passaggio dal 30% all’80% di carica avviene in soli 20 minuti. Un valore che si colloca tra i più competitivi della categoria.

Il design del “leopardo”

L’estetica della L6 rompe con la rigidità tipica di molti SUV compatti. Pensate che i designer si sono ispirati alla fluidità muscolare di un leopardo in movimento. Le linee risultano particolarmente sinuose E i gruppi ottici a LED sembrano scrutare la strada con lo sguardo del “felino".

All’interno, l’abitacolo punta ad un’interfaccia intuitiva che metta il conducente al centro di un ecosistema connesso. E anche la sicurezza non viene lasciata al caso. La vettura è stata infatti progettata per puntare dritta alle cinque stelle nei test internazionali, integrando sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione che rendono la navigazione urbana semplice e protetta.

Una scommessa strategica sul mercato europeo

Il debutto milanese è solo l’inizio di una partita a scacchi molto più ampia. Posizionandosi nella fascia medio-alta del mercato, Lepas vuole dimostrare che l’innovazione asiatica può parlare perfettamente il linguaggio del gusto europeo. Nei prossimi mesi verranno svelati i dettagli tecnici specifici per i mercati locali.