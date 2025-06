Nuova BMW iX3, la ricarica promette bene. Raggiunge i 403 kW di picco | Video

Le case automobilistiche cinesi ci hanno abituati, ultimamente, a lanciare sul mercato auto elettriche in grado di ricaricare ad altissima potenza. I costruttori europei, da questo punto di vista, sono un po’ in ritardo ma pare che, adesso, ci sia voglia di recuperare. Per la nuova BMW iX3 che porterà al debutto la piattaforma Neue Klasse, la casa automobilistica tedesca ha promesso che sarà possibile raggiungere una potenza di picco di 400 kW. Su questo tema c’è una piccola ma interessante novità perché BMW ha condiviso attraverso i suoi social un mini video in cui mostra proprio la ricarica del suo nuovo SUV elettrico e quanto si può vedere è interessante.

RICARICA ULTRAFAST

La nuova BMW iX3 viene collegata ad una colonnina HPC con la batteria al 7% di carica. In pochi istanti la velocità sale per raggiungere un picco di 403 kW al 15%. I filmato poi scorre rapidamente ma rallentandolo si nota che al 28% la ricarica era ancora a quota 369 kW, mentre al 47% si ricarica a 254 kW. Al 55%, invece, la BMW iX3 rifornisce di energia ad una potenza di 224 kW. Sebbene servirà una prova completa per valutare la reale curva di ricarica, le promesse sono interessanti. Grazie all’architettura a 800 V e alle nuove batterie, il SUV elettrico è in grado di raggiungere potenze di ricarica molto alte e soprattutto di mantenerle elevate a lungo. Con una ricarica a 400 kW, BMW afferma che la nuova iX3 può aggiungere 350 km di autonomia WLTP in soli 10 minuti. Ovviamente servono colonnine adeguate in grado di supportare potenze così elevate ma i progressi rispetto a quanto offre oggi il marchio tedesco sulle sue elettriche sono davvero importanti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BMW Group (@bmwgroup)

Curiosità, nel testo abbinato al video condiviso da BMW troviamo scritto che nonostante la iX3 funzioni a 800 V, “ovviamente rimane compatibile con le stazioni da 400 V“. Questa precisazione è probabilmente una frecciatina a Mercedes. Infatti, come abbiamo visto, la nuova CLA, almeno in alcuni mercati, non sarà compatibile con le infrastrutture di ricarica in corrente continua a 400 V.

La nuova BMW iX3 sarà svelata al Salone di Monaco 2025 e quindi tra pochi mesi potremo scoprire tutte le innovazioni tecniche che la casa automobilistica vuole introdurre su questo modello.