Nuova Tesla Roadster, tutto rimandato al 2026. La presentazione? Il primo aprile

La nuova Tesla Roadster? Non la vedremo nemmeno del 2025 sebbene Elon Musk avesse fatto capire che entro la fine dell’anno si sarebbe tenuta la presentazione più epica di sempre. Si trattava di un riferimento alla nuova Roadster più volte descritta come un modello così speciale, tanto da non poter essere considerata un’auto in senso classico. Con l’avvicinarsi della fine dell’anno era chiaro che le possibilità che questa presentazione non si tenesse, stavano crescendo. Infatti, durante l’assemblea annuale degli azionisti del 2025, si quella dove è stato approvato il maxi pacchetto retributivo di 1.000 miliardi di dollari ad Elon Musk, lo stesso CEO di Tesla ha annunciato che è tutto rimandato al 2026.

C’È UNA DATA MA…

Musk ha comunicato anche una data, molto provvisoria, in cui finalmente dovrebbe tenersi un evento dimostrativo dedicato alla nuova Roadster. Una giornata in realtà molto particolare che ha fatto discutere. Si tratta, infatti del primo aprile 2026, sì, il giorno del pesce d’aprile. Non si tratta però di uno scherzo anche se Musk parla comunque di data provvisoria che quindi potrebbe cambiare. In ogni caso, il numero uno di Tesla continua a ribadire il suo entusiasmo per questo modello. Pare, poi, che alla presentazione saranno invitati tutti coloro che hanno prenotato la nuova Roadster. Ce la farà davvero per aprile 2026? Lo scopriremo.

E PER LA PRODUZIONE….

Se Tesla davvero presenterà la versione finale della nuova Roadster il primo aprile 2026, quando partirà la produzione? Anche da questo punto di vista Elon Musk si è sbilanciato parlando di 12-18 mesi dopo la presentazione. La produzione dovrebbe durare circa un anno secondo Musk. Dunque, si parla del 2027 inoltrato, se non addirittura del 2028 se le cose dovessero allungarsi ulteriormente. A quel punto, la nuova Tesla Roadster arriverebbe a ben 11 anni di distanza dalla sua prima presentazione (si era tenuta nel 2017).