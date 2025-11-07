Cerca

Honda prepara un nuovo motore V6 ibrido: grande efficienza e piacere di guida

Honda punta sull'ibrido e sta sviluppando un nuovo V6 che diventerà il baricentro della sua offerta per il mercato americano

Filippo Vendrame
Pubblicato il 7 nov 2025

Con il mercato delle auto elettriche che non cresce come previsto e la crescente popolarità dei modelli ibridi, diverse case automobilistiche hanno deciso di investire su nuove generazioni di motorizzazioni ibride. Questo è il caso per esempio di Honda che ha fatto sapere che sta lavorando alla sviluppo di un nuovo motore V6 ibrido che sarà il baricentro della sua offerta futura per il mercato americano. In passato, l’azienda giapponese aveva confermato di stare lavorando ad un SUV ibrido di grandi dimensioni per il mercato statunitense. Adesso, durante l’Honda Automotive Technology Workshop, il costruttore ha svelato qualche dettaglio in più sul nuovo powertrain.

EFFICIENZA E CONSUMI RIDOTTI

Il motore V6 su cui sta lavorando Honda è tutto nuovo ed è stato progettato per soddisfare le sempre più severe normative ambientali. Questa unità sarà poi abbinata fino a 3 motori elettrici (nel caso delle versioni con trazione integrale). L’obiettivo è raggiungere un’elevata efficienza mantenendo sotto controllo i costi di produzione. Inoltre, secondo la casa automobilistica giapponese, il nuovo powertrain dovrebbe garantire un miglioramento dei consumi nell’ordine del 30% rispetto agli attuali modelli con motore termico puro. Non solo efficienza e riduzione dei consumi. Honda vuole infatti garantire che le sue auto siano anche divertenti da guidare. Infatti, stima che il suo nuovo powertrain offra un incremento superiore al 10% nelle prestazioni in accelerazione rispetto agli attuali modelli V6 non elettrificati. Non sono state comunicate le specifiche del nuovo V6 ibrido e quindi non sappiamo esattamente i livelli di potenza. In ogni caso, sulla carta sembra una motorizzazione interessante. Ne sapremo sicuramente di più in futuro.

Il primo modello di produzione a disporre del nuovo sistema ibrido sarà un SUV di grandi dimensioni, la cui uscita è prevista per il 2027. Altri modelli seguiranno prima della fine del decennio.

UNA NUOVA PIATTAFORMA IBRIDA

Ma non è finita qui. Sebbene con ancora meno dettagli, Honda ha fatto sapere che sta inoltre pianificando il lancio di una nuova piattaforma ibrida per veicoli di medie dimensioni, che potrebbe potenzialmente apportare novità per modelli ibridi come CR-V e Civic. Insomma, grande attenzione per la tecnologia ibrida su cui Honda sta continuando ad investire.

