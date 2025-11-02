Nuova Tesla Roadster, Elon Musk promette ancora che la presentazione sarà "epica"

La nuova Tesla Roadster arriva oppure no? Era il 2017, quando Elon Musk presentò questo modello promettendo che avrebbe offerto il meglio che Tesla aveva sviluppato per le auto elettriche. L’obiettivo era di portarla su strada nel 2020. Poi sono arrivati molteplici rinvii visto che l’azienda doveva concentrarsi su progetti ben più urgenti. Siamo oramai verso la fine del 2025 e della nuova Roadster ci sono solamente promesse ma di concreto non abbiamo ancora visto nulla. Alcuni mesi fa Elon Musk aveva fatto sapere che entro la fine dell’anno Tesla avrebbe tenuto la sua presentazione più epica di sempre. Parole che facevano riferimento proprio alla nuova roadster. In ogni caso solo “parole” nel senso che nessuno sapeva davvero cosa aspettarsi.

Adesso, partecipando al podcast Joe Rogan Experience, Elon Musk è tornato a parlare nuovamente della nuova Roadster affermando che sarà presentata, spera, prima della fine dell’anno. Ma davvero sarà così?

TECNOLOGIA PAZZESCA

Discutendo di questo nuovo modello, Musk ribadisce ancora una volta che la nuova Roadster sarà un modello davvero molto speciale tanto da disporre di tecnologie così pazzesche che potrebbe non essere considerata un’automobile in senso classico. Musk ha poi confermato che Tesla è “prossima a presentare il prototipo" e ha affermato di poter garantire che la dimostrazione “sarà indimenticabile".

Che sia bella o brutta, sarà indimenticabile. Il mio amico Peter Thiel una volta ha pensato che il futuro avrebbe dovuto avere auto volanti, ma noi non le abbiamo. Penso che se Peter volesse un’auto volante, dovrebbe potersene comprare una.

Dunque, ancora un accenno alle capacità di “volo" della Roadster, un riferimento probabilmente al chiacchierato pacchetto “SpaceX" che avrebbe dovuto dotare la Roadster di una serie di “mini propulsori a razzo" che avrebbero permesso di migliorare ulteriormente le prestazioni della vettura.

Penso che abbia le carte in regola per essere la presentazione di un prodotto più memorabile di sempre. Sarà presentata spero prima della fine dell’anno. Sai, dobbiamo assicurarci che funzioni. Questa macchina ha una tecnologia pazzesca. Mettiamola così: se prendessi tutte le auto di James Bond e le mettessi insieme, sarebbe ancora più folle.

ANCORA SOLO PROMESSE

Ancora non è chiaro come sarà davvero la nuova Tesla Roadster. Musk ribadisce ancora una volta l’unicità di questa vettura che disporrà di tecnologie avanzatissime ma la realtà è che nessuno sa davvero cosa vedremo. Per il momento rimangono solamente promesse. Alla fine dell’anno non manca molto e quindi Tesla dovrà dirci presto se davvero vuole presentare questa nuova vettura. Se no arriverà l’ennesimo rinvio. Se la vedremo ci sarà poi da capire quando davvero arriverà su strada e quanti modelli saranno effettivamente prodotti. Insomma, attorno a questo modello ci sono oggi solamente tante domande e dubbi.