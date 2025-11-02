Samsung SDI, Solid Power e BMW insieme per le batterie allo stato solido

Ultimamente si parla molto spesso di batterie allo stato solido il cui sviluppo sta andando avanti per arrivare ad offrire un importante step evolutivo alle auto elettriche in termini di autonomia e capacità di ricarica. Adesso c’è una novità in quanto Samsung SDI ha firmato un accordo con il Gruppo BMW e Solid Power per collaborare ad un progetto di convalida per batterie allo stato solido.

I DETTAGLI DELL’ACCORDO

In base a questo accordo, Samsung SDI fornirà celle che utilizzano un elettrolita solido sviluppato da Solid Power, azienda specializzata proprio nello sviluppo della tecnologia allo stato solido. BMW, invece, lavorerà allo sviluppo di moduli e pacchi batteria per celle allo stato solido. Vale la pena di notare che alcuni mesi fa la casa automobilistica tedesca aveva fatto sapere di aver iniziato a testare a bordo di una BMW i7 le batterie allo stato solido sviluppate da Solid Power. Il nuovo accordo coinvolge anche Samsung SDI, una realtà più grande e maggiormente strutturata di Solid Power, passaggio obbligatorio per arrivare più avanti ad una fase di produzione di massa e di commercializzazione delle batterie allo stato solido.

Secondo quanto annunciato, i tre partner intendono valutare le prestazioni delle celle allo stato solido sulla base di parametri e requisiti ben precisi per poi integrarle nei veicoli elettrici di test di BMW. Insomma, insieme, le 3 aziende intendono accelerare lo sviluppo di questa tecnologia per aprire la sua strada ad una sua futura commercializzazione.

BMW e Solid Power collaborano da anni e loro partnership risale al 2016. Tuttavia, i rapporti si sono fatti più stretti 3 anni fa. La collaborazione di BMW con Samsung SDI risale al 2009, quando l’azienda coreana fu scelta da BMW come fornitore di batterie. Fino a questo momento, tuttavia, Samsung SDI ha portato avanti le sue attività nel settore delle batterie allo stato solido in modo indipendente.