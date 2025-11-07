La BMW i8 di Maradona va all'asta: ecco quanto può valere l'auto di una leggenda del calcio

Della BMW i8 ne sono state vendute circa 20.500 in 6 anni. Senza un’erede diretta, la produzione di questa sportiva ibrida Plug-in era stata interrotta nel giugno del 2020. Non ebbe un particolare successo, anche per via di un costo alto. Le sue specifiche erano comunque molto interessanti per l’epoca. Per esempio, si caratterizzava per un telaio in materiale composito e come powertrain era stato scelto un 3 cilindri a benzina turbo da 1,5 litri accoppiato ad un motore elettrico. Complessivamente a disposizione ci sono 374 CV, il tutto con un peso inferiore ai 1.500 kg. Insomma, una vettura in grado di offrire prestazioni da vera sportiva. Modello che a quanto pare era stato scelto anche da una leggenda del calcio e cioè da Diego Armando Maradona. Proprio la sua BMW i8 è stata adesso messa all’asta da SBX Cars.

L’AUTO DEL PIBE DE ORO ALL’ASTA

La BMW i8 di Diego Armando Maradona è del 2014 e all’attivo ha 21.690 km percorsi. La sportiva presenta una livrea in Crystal White Pearl con inserti in colore blu. Stando alla scheda tecnica di SBX Cars, l’auto adotta cerchi da 20 pollici in alluminio forgiato con pneumatici Bridgestone Potenza del 2020 nelle misure 215/45 all’anteriore e 245/40 al posteriore. Gli interni, invece, sono rifiniti in pelle Ivory White. La dotazione di serie comprende anche un head-up display, un quadro strumenti digitale da 8,8 pollici ed un sistema infotainment con un display sempre da 8,8 pollici. L’ultimo tagliando è stato effettuato nell’aprile 2025 e da allora l’auto ha percorso solo circa 200 km. Vale la pena di notare che in realtà questo modello dispone di una potenza leggermente inferiore rispetto a quanto accennato all’inizio e cioè 262 CV. Questo perché la BMW i8 di Maradona è stata acquistata prima dell’aggiornamento tecnico del 2018 che aveva introdotto, tra le altre cose, un leggero incremento delle prestazioni.

QUANTO VALE?

Chi vuole provare ad aggiudicarsi la BMW i8 di Maradona ha ancora alcuni giorni per fare la sua offerta dato che l’asta terminerà la prossima settimana. Al momento in cui scriviamo, la sportiva Plug-in ha raggiunto un’offerta massima di 51.000 dollari che al cambio sono poco più di 43.000 euro.