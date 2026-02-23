Auto usate, aumentano i volumi: crescono diesel e ultradecennali

Dopo la lieve flessione registrata nel mese di novembre 2025, il mercato dell’auto usata è tornato a crescere nel mese di dicembre: sono stati 467.977 i trasferimenti di proprietà che hanno contribuito ad un aumento dello 0,8% rispetto allo stesso mese nell’anno precedente. A crescere sono sia i passaggi netti, con un aumento dello 0,6% e 254.77 contratti, che le minivolture, che segnano un incremento dell’1,1% con 213.200 trasferimenti. Il 2025 si archivia con un incremento complessivo del 2,9% e un totale di 5.593.646 scambi: 3.167.745 passaggi netti (+1,9%) e 2.423.901 minipassaggi (+4,3%).

VINCE ANCORA IL DIESEL

Nonostante le crescenti normative sempre più stringenti, i motori diesel sono quelli che la fanno da padrone tra le alimentazioni nei passaggi netti mensili. Le auto a gasolio rappresentano infatti il 39,9% dei contratti, nonostante si trovino attualmente in una fase di discesa (basti pensare che erano al 43,6% nel mese di dicembre 2024). Le motorizzazioni a benzina si fermano a 37,8% e salgono le ibride, con un passaggio dal 9,3% all’11,9%, le GPL, passando dal 4,7% al 5,5% e le PHEV, con un incremento dall’1,3% all’1,6%, oltre alle elettriche pure che crescono dall’1% all’1,3%. A calare nel mese di dicembre sono state le vetture alimentate a metano con una diminuzione dal 2,1% al 2%.

Per quanto riguarda l’anzianità delle vetture oggetto di scambio, emerge una chiara polarizzazione degli estremi: a crescere sono sia le auto più datate, che quelle più recenti, con un assottigliamento delle fasce intermedie. In particolare, i trasferimenti netti di vetture con oltre 10 anni aumentano di 0,7 punti, raggiungendo così il 48%, e quelli tra 6 e 10 anni salgono di 0,3 punti al 17,3%.

In flessione si trovano invece le auto tra 4 e 6 anni (dal 12,1% al 10,5%), tra 2 e 4 anni (dal 12,1% al 12%) e tra 1 e 2 anni (dal 4,6% al 4,5%). In crescita, al contrario, le vetture fino a 1 anno, che passano dal 6,9% al 7,8%. Nel complesso, i trasferimenti di auto con anzianità fino a 4 anni rappresentano il 23,4% del totale, con un incremento di 0,7 punti rispetto allo stesso mese del 2024.

E LE MINIVOLTURE?

I medesimi trend di vendita si riscontrano anche nei minipassaggi, con le vetture diesel che primeggiano, seppure in flessione, con un dato di 40,9%. I motori a benzina calano di 0,4 punti, fermandosi al 32,7%, il metano scende all’1,8% con un calo di 0,2 punti e il GPL cresce al 5,5%. A crescere si trovano anche le ibride, al 15,2%, infine le ibride plug-in e le elettriche pure si posizionano rispettivamente al 2,4% e all’1,6%.

Anche sul fronte delle minivolture si osserva un recupero della quota delle vetture con oltre 10 anni, che raggiungono il 34,7%, in aumento di 0,7 punti rispetto a dicembre 2024. Cresce di 0,3 punti anche la fascia tra 6 e 10 anni, che si attesta al 19%, mentre arretra sensibilmente quella tra 4 e 6 anni, in calo di 1,8 punti al 10,9%.

Rimane stabile la quota delle auto tra 2 e 4 anni (16,9%), mentre le vetture tra 1 e 2 anni scendono al 5,4% (-0,2 punti). In ripresa, invece, le auto fino a 1 anno, che salgono di 1,1 punti al 13,1%. Nel complesso, a dicembre le minivolture di vetture con anzianità fino a 4 anni rappresentano il 35,4% del totale, quasi un punto percentuale in più rispetto allo stesso mese del 2024.