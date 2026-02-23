La regina scandinava ritorna sulle strade con una veste moderna

Il nome Volvo P1800ES è di quelli pesanti, che fanno rumore, perché scomoda una delle icone dell’automobilismo scandinavo per eccellenza. Basti pensare che una P1800 del 1966 è l’auto che detiene l’attuale record di chilometri nella storia dell’umanità: oltre 5,2 milioni, praticamente 113 volte il giro intorno alla Terra. Dunque, sapere che Autoforma, azienda olandese dedita ai restomod, ha riportato in auge questa splendida shooting brake proveniente dalla glaciali terre del Nord Europa, fa vibrare le corde dell’emozione. Tra l’altro, sarà proposta in tre differenti versioni, proprio per non farsi mancare niente.

In cosa si distingue

Al vertice di questo restomod troviamo l’allestimento Forward Fashionista, il più cattivo. Per esaltare questo temperamento aggressivo è stato scelto il motore cinque cilindri turbo T5 di Volvo, insieme a un cambio aggiornato e pensato per moltiplicare l’adrenalina. Autoforma, non si è limitato a quanto detto, ma ha agito anche sull’impianto frenante, con un raffreddamento ottimizzato e un rapporto di sterzo reso più diretto. Inoltre, questo allestimento mette insieme anche una geometria del telaio rielaborata e una carreggiata più larga.

I paraurti possono essere scelti con finiture antracite, cromate e argento, mentre mascherina e frontale vanno incontro a dettagli rivisti. Non mancano, poi, estensioni dei passaruota in fibra di carbonio, uno spoiler anteriore più basso e uno spoiler sul tetto integrato. Di serie anche i fari a LED anteriori e posteriori, elementi che conferiscono un tratto molto moderno. Infine, sono disponibili due opzioni di ruote forgiate, un portapacchi opzionale e un ventaglio di vernici personalizzate. Il pacchetto Forward Fashionista è quello con la palette colori più variegata e particolare tra i tre allestimenti.

Estrema personalizzazione

Salendo dentro all’abitacolo scopriamo una plancia rivestita, pannelli porta e sedili mutati rispetto all’originale e una console centrale molto voluminosa. Senza contare che Autoforma propone, a richiesta, un compendio di bagagli personalizzati e su misura, pensato per un perfetto abbinamento con la configurazione degli interni. Infine, gli altri due allestimenti della Volvo P1800ES restomod, Heritage Heaven e Modern Marvel, ampliano un’offerta molto interessante.

Heritage, secondo l’azienda, è un omaggio al linguaggio stilistico originale ed è disponibile con colori e materiali simili a quelli coevi dell’epoca originale, affiancati da aggiornamenti meccanici ponderati per accrescere l’affidabilità di un mezzo, già di per sé, molto robusto. Modern Marvel amplia invece l’intervento di modernizzazione, includendo opzioni di illuminazione più in linea coi tempi moderni, sospensioni aggiornate e una scelta più ricca di colori e materiali. Autoforma prevede una tiratura limitata di cinque esemplari all’anno, con un prezzo attorno a 300.000 euro (secondo quanto riportato da Hagerty).

FONTE FOTO: Autoforma