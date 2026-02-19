Cerca

BMW X5 M Competition, il SUV da 625 CV che sfida la fisica

BMW X5 M Competition continua a tenere banco per prestazioni e dinamica di guida eccellente. In attesa di scoprire il restyling della X5

Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 19 feb 2026

C’è curiosità sul restyling della BMW X5, mentre la X5 M Competition fa parlare di sé. Come? Sfidando le leggi della fisica. Con un peso che sfiora i 2.470 kg, questo SUV di medie dimensioni scatta da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi mantenendo una velocità massima di 250 km/h (290 km/h con il pacchetto M Driver). Un paradosso su quattro ruote dove la massa non è un limite, ma il risultato di un tuning intelligente e di 625 CV (460 kW) di pura potenza.

Il cuore della BMW X5 M Competition

Sotto il cofano c’è il V8 biturbo da 4,4 litri che sviluppa 625 CV e una trasmissione automatica a 8 rapporti. Le dinamiche di guida sono straordinarie per un mezzo di questa categoria. In curva il corpo dell’auto mantiene un’inclinazione laterale di 0,97 g, dimostrando che BMW ha saputo trasformare la massa in un vantaggio piuttosto che in un limite.

Il nuovo linguaggio di BMW

Gli interni seguono l’idea di lusso moderno intrapresa da BMW. I sedili utilizzano pelle morbida e confortevole piuttosto che i bucket in fibra di carbonio che caratterizzano l’M3 e l’M4. Il restyling ha anche introdotto il grande pannello curvo che BMW utilizza anche sulla iX. Questo integra il display del quadro strumenti da 12,3” con il touchscreen centrale da 14,9”.

Rimane però una critica rilevante verso il display video-game posizionato direttamente davanti al volante. Questo sacrifica la chiarezza per inseguire l’estetica moderna, allontanandosi dai valori storici BMW che avevano sempre privilegiato strumenti grandi, leggibili e trasparenti. I diversi stili di visualizzazione disponibili non riescono a replicare la semplicità e l’immediatezza dei quadri tradizionali. Un compromesso che farà discutere.

Quanto costa?

In Europa la BMW X5 M Competition è in vendita a partire da 160.000 euro. Ci sono poi diversi pacchetti aggiuntivi, come il Travel package (3.450 euro), il pacchetto Comfort (950 euro), il pacchetto Innovation (3.250 euro) e il Comfort Package Plus (5.100 euro) e optional, tra cui il gancio traino a scomparsa (1.300 euro) e la copertura motore M in Carbonio (1.250 euro).

