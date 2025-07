Aerei, da oggi si cambia: stop al limite dei 100 ml sui liquidi nel bagaglio a mano (ma non ovunque)

Da oggi c’è un’importante novità per chi viaggia in aereo. Infatti, per chi parte dai maggiori aeroporti europei non ci sarà più il limite di 100 ml per i liquidi nel bagaglio a mano. Lo avevamo anticipato nei giorni scorsi e ieri è arrivato il via libera da parte della Conferenza europea per l’aviazione civile (Ecac) all’utilizzo del nuovo software per gli scanner di ultima generazione che permettono di individuare eventuali contenuti pericolosi all’interno delle borse o del trolley. Dunque, negli aeroporti dotati di questi strumenti da oggi non c’è più il limite sui liquidi che era stato istituito nel 2006.

QUALI SONO GLI AEROPORTI COINVOLTI IN ITALIA?

In Italia, questi nuovi scanner sono stati installati a Milano Malpensa e Linate, Roma Fiumicino, Bergamo (da novembre), Bologna e Torino. Qui, dunque, non vige più il vecchio limite.

COME FUNZIONANO I NUOVI SCANNER?

Semplificando, la nuova strumentazione scatta fotografie tridimensionali del contenuto del bagaglio, riconoscendo eventuali esplosivi. In questo modo non sarà più necessario nemmeno tirare fuori dal borsone al momento dei controlli gli eventuali contenitori di liquidi (bottiglie, creme…). La stessa cosa vale anche per i dispositivi elettronici come notebook e tablet.

COSA DICE L’AEROPORTO DI FIUMICINO

In una nota, la società che gestisce gli aeroporti di Roma spiega nel dettaglio la novità e come si dovranno comportare adesso i passeggeri.

Grazie agli scanner di nuova generazione EDS C3 in uso presso l’aeroporto di Fiumicino per il controllo dei bagagli a mano, sarà consentito trasportare LAGs (Liquidi, Aerosol e Gel) in contenitori fino a 2L per singolo contenitore, mantenendoli all’interno del bagaglio a mano durante le operazioni di controllo. I contenitori di capacità superiore a questa misura possono essere trasportati nel bagaglio a mano solo se vuoti, altrimenti, devono essere imbarcati nel bagaglio da stiva al check-in. Il trasporto nel bagaglio a mano degli apparati elettrici ed elettronici (laptop, tablet, etc.) continua ad essere consentito, senza necessità di estrarli dal bagaglio a mano.