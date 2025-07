Aerei, piccola rivoluzione in arrivo: niente più limiti per i liquidi nel bagaglio a mano

Rivoluzione in arrivo per chi viaggia in aereo. Presto, infatti, i liquidi potrebbero tornare nel bagaglio a mano senza limiti, cioè senza dover rispettare l’attuale disposizione dei 100 ml massimo. Questo è quanto riporta il Corriere della Sera che anticipa un’importante novità che potrebbe entrare in vigore presto, forse già tra la fine di luglio e l’inizio di agosto. Il tutto sarà possibile grazie all’utilizzo di nuovi scanner, in particolare il modello Hi-Scan 6040 CTiX che nella giornata di domani 25 luglio potrebbe ricevere il via libera dalla Conferenza europea dell’aviazione civile (Ecac) a cui spetta verificare il funzionamento del nuovo algoritmo che gestisce questo apparecchio.

COSA CAMBIA

Nel nostro Paese, questi scanner sono presenti negli aeroporti di Milano Malpensa e Linate, Roma Fiumicino, Bergamo, Catania, Bologna e Torino. Saranno dunque questi i primi aeroporti in cui i viaggiatori potranno beneficare di tale novità. Va detto che già lo scorso anno si era parlato del possibile superamento del limite dei 100 ml dei liquidi nel bagaglio a mano. Tuttavia, la Commissione Europea aveva introdotto alcune limitazioni proprio sul modello Hi-Scan 6040 CTiX, equiparandolo ai vecchi macchinari. Il motivo? Pare che fossero arrivate segnalazioni di scarsa affidabilità, cioè le rilevazioni non sarebbero state accurate.



Nel frattempo, Bruxelles ha chiesto una nuova verifica tecnica all’Ecac. Intanto, l’azienda che costruisce lo scanner, Smiths Detection, ha avuto il tempo di aggiornare e migliorare l’algoritmo per incrementare l’affidabilità dei rilevamenti. Lo stop aveva creato non pochi problemi e proteste da parte degli aeroporti che avevano già installato i nuovi scanner dato che puntavano ad ottimizzare i tempi e le modalità delle verifiche di sicurezza. C’è anche undato che queste apparecchiature costano molto di più di quelle di precedente generazione.Quindi cosa cambia? Molto presto nel bagaglio a mano si potranno portare contenitori di liquidi con capacità superiore a 100 ml eai controlli grazie ad un software che riconosce all’istante eventuali contenuti pericolosi, come esplosivi e mostra immagini tridimensionali e ad alta risoluzione del bagaglio. Oltre ai liquidi, grazie ai nuovi scanner non sarà più necessario tirare fuori dalla borsa nemmeno i dispositivi elettronici. Dunque, con il via libera si tornerebbe al passato visto che l’attuale regolamento risente delle regole di sicurezza introdotte dopo l’attentato del 2001 delle Torri Gemelle.