Nuovo Codice della Strada, la soddisfazione di Salvini: meno feriti ed incidenti mortali

La riforma del Codice della Strada funziona? Per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la risposta è si e a 7 mesi dall’introduzione di tutte le novità volute fortemente dal ministro Matteo Salvini ha fatto nuovamente il punto della situazione, condividendo nuovi dati che mostrano un calo dei feriti e degli incidenti mortali. Si tratta di dati raccolti da Polizia Stradale e Carabinieri che secondo il ministero mostrano un miglioramento della sicurezza. I numeri prendono in considerazione il periodo dal 14 dicembre 2024 al 13 luglio 2025 rispetto al periodo analogo dell’anno precedente.

PIÙ SICUREZZA SULLE STRADE

Stando a quanto raccontato, i dati mostrano un calo significativo dei decessi (-10,6%, da 762 a 681), delle persone ferite (-3,6%, da 24.143 a 23.185) e degli incidenti mortali (-8,4%, da 692 a 634). Si contano quindi 81 morti in meno, 958 feriti in meno e 58 incidenti mortali in meno. Complessivamente, il Ministero evidenzia che il numero complessivo di incidenti stradali è diminuito, passando da 41.566 nel periodo precedente a 40.532 nel periodo in esame. Si tratta quindi di 1.034 incidenti in meno.

Meno incidenti, ma soprattutto meno morti e feriti sulle nostre strade. Il nuovo Codice della strada sta dando risultati positivi. La direzione è giusta! pic.twitter.com/MPpBg6BHSW — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 23, 2025

AUMENTANO I CONTROLLI SULLE STRADE

Nei primi 7 mesi dall’entrata in vigore della riforma del Codice della Strada ci sono state 482.045 verifiche con etilometri o precursori. Aumentano quindi i controlli ma nonostante questo le sanzioni per guida in stato di ebbrezza sono diminuite del 21,6%, attestandosi a 8.989. Le patenti ritirate? 43.003 di cui 21.543 per uso del cellulare alla guida. Sono state inoltre ritirate 28.562 carte di circolazione. Altro dato interessante, le violazioni complessive contestate sono diminuite del 14,9%, arrivando a 1.050.165. In particolare, si è osservata una riduzione del 19,8% per l’eccesso di velocità con 274.162 violazioni, e un calo dell’8,5% per il mancato uso delle cinture di sicurezza con 54.143 violazioni.

Per il ministro Salvini grande soddisfazione. Il trend è incoraggiante, e conferma che la direzione è quella giusta. I numeri condivisi dal ministero sono interessanti anche se parziali e mostrano effettivamente un miglioramento della sicurezza. Tuttavia, un vero bilancio sugli effetti della riforma del codice della strada si potrà fare solo tra diversi mesi.