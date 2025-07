Nuova Renault Clio 2026, tutto pronto per il debutto: la scopriremo al Salone di Monaco

Renault ha confermato che la nuova generazione della Renault Clio debutterà presto. La presentazione avverrà a settembre in occasione del Salone di Monaco 2025. Secondo Autocar, la sesta generazione dovrebbe essere annunciata ufficialmente l’8 settembre. Presto probabilmente ne sapremo di più ma appare chiaro che sia tutto pronto per l’arrivo di questo importante modello. L’attuale quinta generazione, infatti, continua a vendere molto bene ed è ai vertici della classifica delle auto più vendute in Europa. La nuova Renault Clio avrà quindi il compito di continuare questo successo, anzi, di incrementarlo ulteriormente. Per vederla su strada, comunque, bisognerà poi aspettare l’inizio del 2026.

COSA SAPPIAMO? NUOVO LOOK

La nuova Renault Clio è stata la protagonista di diverse foto spia negli ultimi mesi che hanno permesso di farsi un’idea abbastanza precisa di quello che arriverà, tanto che diversi designer hanno realizzato nel tempo alcuni render partendo da questi scatti. La sesta generazione della Clio sarà tutta nuova, con un look più moderno e sportiveggiante. Le immagini hanno permesso di notare che il frontale è stato completamente ridisegnato e sembra che presenterà alcuni richiami al concept Renault Emblème. In passato, Renault aveva raccontato che per la nuova Clio, particolare attenzione è stata data all’aerodinamica per renderla la più efficiente possibile.



Grazie ad alcuni scatti abbiamo intravisto anche il nuovo abitacolo che sembra disporre di uno stile ripreso da quello della Renault 5. Ci sarà quindi sicuramente molta più tecnologia rispetto a quella oggi offerta sull’attuale modello.

MOTORI IBRIDI

La sesta generazione della Renault Clio punterà molto sull’elettrificazione con unità Mild Hybrid e Full Hybrid. Parlando del Full Hybrid è possibile che arrivi la nuova motorizzazione da 160 CV che Renault ha da poco portato al debutto e che andrà a sostituire quella attuale da 145 CV. Ci sarà ancora la versione GPL? Lo scopriremo probabilmente presto. Non ci sarà ovviamente una versione 100% elettrica come già confermato in passato da Renault. Nello stesso segmento, il marchio francese offre la Renault 5 che vende molto bene. Il conto alla rovescia è partito e non rimane che attendere settembre per scoprire tutti i segreti di questo modello.