Nasce Telepass Grab & Go, niente abbonamento, solo "pay per use": come funziona e prezzi

Tutti conoscono certamente il Telepass, un sistema che permette di pagare in automatico il pedaggio autostradale e non solo, strumento che rende i viaggi molto comodi. Prevede la presenza a bordo di un piccolo apparecchio da collocare solitamente sul parabrezza della vettura e la sottoscrizione di un abbonamento con un canone mensile. Bene, adesso dimenticatelo perché Telepass ha pensato ad una soluzione dedicata a tutti coloro che non vogliono perdere tempo al casello autostradale ma non intendono sottoscrivere un abbonamento mensile dato che, magari, viaggiano poco in autostrada. Per loro nasce Telepass Grab & Go un dispositivo per il telepedaggio che si può acquistare addirittura in alcuni supermercati e non prevede alcun canone. Si paga, infatti, solamente quando lo si utilizza.

DOVE SI COMPRA?

Il Telepass on demand è pensato per chi viaggia in auto occasionalmente e ha un costo fisso solo nei giorni di utilizzo del telepedaggio e per l’uso degli altri servizi. Si tratta sostanzialmente di un prodotto “pay per use”, con pagamento a consumo per il telepedaggio, acquistabile in negozio, senza necessità di sottoscrivere alcun abbonamento. Dove si acquista? Sul sito Telepass si trova un elenco ma il Telepass Grab&Go si può comprare da Mediaworld, Euronics, Unieuro, Esselunga e Carrefour giusto per fare alcuni esempi.

QUANTO COSTA?

Il Telepass Grab&Go costa 29,90 euro e per l’attivazione sono richiesti 14,90 euro fino al 31 gennaio 2026. Poi costerà 20 euro. Il dispositivo rimarrà sempre di proprietà del cliente, mentre, come sappiamo, quello dato con l’abbonamento è in comodato. Chi attiverà il dispositivo entro il 30 settembre 2025 potrà avere 15 euro di cashback sul pedaggio inserendo nell’app il codice TLP15.

COME FUNZIONA?

Una volta acquistato, il dispositivo deve essere attivato e la procedura è molto semplice. Infatti va abilitato attraverso l’app Telepass, sfruttando la tecnologia NFC. Una volta attivato, funziona esattamente come i normali Telepass e quindi dovrà essere collocato in auto per consentire i pagamenti automatici dell’autostrada e non solo.

TARIFFE

Si paga solamente quando si utilizza il dispositivo e precisamente un euro al giorno quando si usa davvero il telepedaggio o gli altri servizi, più ovviamente il costo del pedaggio o degli altri servizi collegati come i parcheggi, l’accesso ad Area C a Milano e l’acquisto delle Vignette elettroniche. Le spese saranno addebitate mensilmente sul conto corrente o ogni 15 giorni sulla carta di credito. Questi sono i servizi inclusi per chi attiverà un Telepass Grab&Go:

Autostrada: viaggi con il dispositivo Telepass senza fermarti al casello;

Strisce Blu: paghi e gestisci le soste in app senza parchimetri né tagliandi;

Area C di Milano: accedi quando vuoi, senza bisogno del ticket;

Parcheggi Convenzionati: accedi ai parcheggi pagando con il tuo dispositivo Telepass;

Vignette elettroniche: acquisti qui le vignette per svizzera. Austria, Slovenia e Repubblica Ceca;

Traghetto Stretto di Messina: ti imbarchi con il tuo veicolo senza fare code per il biglietto.

Il Telepass Grab&Go può essere installato esclusivamente da persone fisiche su autoveicoli ad uso privato e su motoveicoli di cilindrata non inferiore a 150 cc.