Mercedes-Maybach GLS 600, le prime foto del restyling del SUV di lusso

Mercedes continuerà a proporre modelli con motore endotermico, nonostante le norme sulle emissioni sempre più stringenti. Lo ha recentemente confermato Markus Schäfer, Chief Technology Officer del Gruppo, che ha ribadito l’impegno del marchio nel continuare a offrire motorizzazioni ad alte prestazioni come il V12 anche oltre il 2030. Tra i modelli destinati a proseguire su questa strada c’è anche la Mercedes-Maybach GLS 600, il grande SUV di lusso con motore V8 biturbo a benzina, che si prepara a ricevere un restyling. Il modello, infatti, è stato avvistato durante i test su strada in una nuova versione, ancora camuffata, che anticipa alcune delle novità previste per l’aggiornamento atteso tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026.

Le novità della prossima Mercedes-Maybach GLS 600

La Mercedes-Maybach GLS 600 rappresenta il vertice della gamma SUV del marchio tedesco ed è parte della, dedicata ai modelli più lussuosi, rifiniti e personalizzabili. Si tratta di un’interpretazione esclusiva del SUV GLS, con finiture su misura e dotazioni di alto livello.

Le modifiche principali introdotte dal restyling riguardano soprattutto il frontale. La griglia mantiene il classico disegno con barre verticali cromate, tratto distintivo del linguaggio Maybach, ma cambia forma. Il nuovo design appare più compatto e sagomato verso il basso, con una linea che richiama la forma di un cuore. Un’evoluzione discreta ma visibile, che permette al modello di rinnovarsi restando fedele alla sua identità.

Il confronto con la Mercedes-Benz GLS 580, anch’essa oggetto di un imminente aggiornamento, aiuta a comprendere meglio questa scelta. Le versioni GLS “standard”, infatti, abbandonano le grandi griglie cromate orizzontali per adottare un nuovo frontale più sobrio, con barre orizzontali sottili che richiamano i modelli Mercedes più recenti. Tra le novità della prossima Mercedes-Maybach GLS 600 c’è anche l’aggiornamento dei gruppi ottici. Come già avvenuto su altri modelli Mercedes, il facelift introdurrà le nuove luci diurne a forma di stella. Nonostante il prototipo avvistato non presenta ancora le nuove luci posteriori, è probabile che anche i gruppi ottici sul retro saranno rivisti in una fase successiva.

All’interno, l’abitacolo dovrebbe accogliere un display completamente digitale a tutta larghezza, in linea con le ultime tendenze del design Mercedes. Sebbene non sia visibile nei prototipi attuali, precedenti foto spia suggeriscono un’evoluzione tecnologica importante anche nella plancia, con soluzioni simili a quelle già viste sulla nuova generazione di berline di fascia alta. Sotto il cofano, la Mercedes-Maybach GLS 600 continuerà a montare il V8 biturbo da 4 litri con potenza dichiarata di 550 CV. Non è escluso che questa potenza venga leggermente aumentata con il restyling, ma ciò che appare certo è che il prezzo crescerà rispetto alla cifra attuale, già vicino ai 153.000€ (180.000 dollari).



