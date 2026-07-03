“Falcon”: la vita di Sergio Marchionne diventa un film

Sarà l’attore Pierfrancesco Favino a interpretare Sergio Marchionne nel nuovo atteso film dedicato alla sua vita, intitolato “Falcon”, un riferimento al jet privato utilizzato per spostarsi tra l’Italia e gli Stati Uniti. La regia è affidata invece a Marco Bellocchio, che torna così a raccontare la vita di un personaggio carismatico protagonista dell’attualità italiana, dopo le produzioni dedicate a Eluana Englaro, con il film Bella addormentata del 2012, a Tommaso Buscetta con Il traditore del 2019 e più recentemente a Enzo Tortora, con la serie TV Portobello del 2026.

Dall’infanzia al vertice di FCA

La pellicola, il cui inizio delle riprese è programmato per l’autunno, è stata presentata durante il Ciné 2026 di Riccione. Il film racconterà la storia professionale e umana di Sergio Marchionne. Verrà ripercorsa l’infanzia vissuta in Abruzzo fino all’emigrazione in Canada, il periodo degli studi universitari e poi l’incredibile carriera che lo ha portato prima al comando della Fiat e poi del Gruppo nato dalla fusione con Chrysler, un’operazione storica di cui è stato l’artefice principale.

I voli in jet privato

Sarà raccontata anche l’incredibile quotidianità di Marchionne negli anni al comando di FCA, fatta di continui voli tra Torino e Detroit insieme ai suoi più stretti collaboratori. Come detto, il titolo del film prende ispirazione dai due aerei che il “manager dei due mondi" utilizzava per i suoi continui spostamenti, un Dassault Falcon 2000 e un Dassault Falcon 7X.

Un ritratto fedele

Nelle parole del regista, Marchionne emerge come un italiano geniale che ha saputo sfidare in America due giganti del calibro di GM e Chrysler, uscendone trionfatore. Il film promette di portare sullo schermo il suo carattere, il suo coraggio, ma anche la sua “spietatezza manageriale”, che hanno permesso di salvare la Fiat, all’epoca considerata tecnicamente fallita, facendola risorgere a livello finanziario e produttivo.

Il film è prodotto da Kavac Film, Emotion Network, Rai cinema e HBO Max. La data di uscita nelle sale sarà annunciata ufficialmente nei prossimi mesi.