Nuova Citroen ë-C3 Tonic: serie speciale con prezzo da 21.290 euro

Citroen amplia la propria l’offerta della ë-C3 introducendo la serie speciale Tonic, pensata per rendere la mobilità elettrica sempre più accessibile e adatta all’utilizzo di tutti i giorni. Ideale per il contesto urbano, questa versione coniuga lo stile moderno con un prezzo altamente competitivo.

Stile inconfondibile

Realizzata a partire dall’allestimento You, la ë-C3 Tonic si distingue per un’identità visiva forte e piuttosto appariscente. Il design esterno è caratterizzato dal tetto bicolore, disponibile nelle tinte Aden Red o Onyx Black, a cui si aggiungono le barre al tetto e lo spoiler posteriore. Il carattere vivace della serie speciale è sottolineato dai Color Clips Lemon Yellow sul paraurti anteriore e dall’esclusivo badge Tonic dal motivo astratto e geometrico posto sotto gli specchietti. I colori disponibili sono il Polar White e il Night Black.

Interni connessi

Per il resto si ritrovano i punti di forza della ë-C3, a partire dagli interni progettati per offrire un’esperienza connessa e confortevole, mantenendo la comodità dei cinque posti. Spicca la presenza di un touchscreen centrale a colori da 10,25 pollici dotato di connettività wireless per smartphone tramite Apple CarPlay o Android Auto.

Due tagli di batteria

La Citroën ë-C3 Tonic è spinta da un motore elettrico da 113 CV (83 kW) ed è disponibile con due opzioni di batteria:

ë-C3 Urban Range , equipaggiata con una batteria da 30 kWh, che offre fino a 204 km di autonomia WLTP (300 km in utilizzo urbano) dichiarati, con una capacità di ricarica rapida in corrente continua fino a 30 kW.

, equipaggiata con una batteria da 30 kWh, che offre fino a 204 km di autonomia WLTP (300 km in utilizzo urbano) dichiarati, con una capacità di ricarica rapida in corrente continua fino a 30 kW. ë-C3 Elettrica, equipaggiata con una batteria da 44 kWh, che offre fino a 320 km di autonomia WLTP (440 km in utilizzo urbano) dichiarati, con una capacità di ricarica rapida in corrente continua fino a 100 kW.

Il prezzo

Secondo quanto comunicato dalla Casa francese, il listino della Citroen ë-C3 Tonic per l’Italia parte da 21.290 euro per la versione Urban Range.