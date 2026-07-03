Citroën Berlingo, per i trent'anni arriva un regalo: una ricca serie speciale

Era il 1996 quando sulle nostre strade si affacciò per la prima volta il musetto del Citroën Berlingo, un veicolo che nel corso di questi decenni si è fatto apprezzare per le sue doti di versatilità, robustezza e pragmatismo. Sia per lavori pesanti che per accompagnare una numerosa famiglia, il multispazio francese ha sempre detto la sua con orgoglio. Con più di 4,2 milioni di unità prodotte e una presenza in 90 Paesi, Berlingo festeggia il giro di boa dei trent’anni con una serie speciale ricca di contenuti.

Tra eleganza e comfort

La serie speciale, chiamata semplicemente “Berlingo 30 Anni“, è disponibile esclusivamente nella versione per il tempo libero (quindi non quella furgonata) nella taglia M. Questa edizione celebrativa si posiziona in modo strategico tra i livelli Plus e Max, offrendo una dotazione ampia e rifiniture estetiche di assoluto pregio. Esternamente, il modello è riconoscibile grazie al badge celebrativo “30” collocato sul montante anteriore e ai cerchi in lega neri da 16” “Chaves” coordinati con vetri posteriori oscurati. La tavolozza colori include le eleganti tinte Kaolin White, Kiama Blue, Grey Artense e Perla Black.

L’abitacolo è pensato per innalzare il livello di benessere a bordo, integrando i rinomati sedili Citroën Advanced Comfort con tre sedute indipendenti nella zona posteriore. Inoltre, la tecnologia a disposizione è quella di ultima generazione: spiccano il quadro strumenti digitale da 10 pollici e uno schermo touch HD centrale della medesima dimensione. La dotazione include il volante in pelle riscaldato, la telecamera posteriore Top Rear Vision e gli specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente.

Motori e prezzi

Per quanto riguarda la meccanica, Citroën mantiene la sua proverbiale versatilità offrendo due opzioni distinte, una termica e una alla spina. Dunque, si può scegliere il propulsore diesel da 100 CV con cambio manuale, ideale per le lunghe percorrenze; oppure optare per la variante elettrica da 136 CV (100 kW), equipaggiata con una batteria da 50 kWh e autonomia di 330 km.

I prezzi di listino per la serie speciale Berlingo 30 Anni partono da 28.730 Euro (IVA inclusa) per la motorizzazione Diesel. La versione elettrica è invece proposta a partire da 38.480 Euro (IVA inclusa).