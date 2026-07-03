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Citroën Berlingo, per i trent'anni arriva un regalo: una ricca serie speciale

Citroën Berlingo, il celebre multispazio francese, celebra trent'anni con un'edizione speciale. Due le motorizzazioni: diesel ed elettrica

Citroën Berlingo, per i trent'anni arriva un regalo: una ricca serie speciale
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Tommaso Giacomelli
Tommaso Giacomelli
Pubblicato il 3 lug 2026
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Era il 1996 quando sulle nostre strade si affacciò per la prima volta il musetto del Citroën Berlingo, un veicolo che nel corso di questi decenni si è fatto apprezzare per le sue doti di versatilità, robustezza e pragmatismo. Sia per lavori pesanti che per accompagnare una numerosa famiglia, il multispazio francese ha sempre detto la sua con orgoglio. Con più di 4,2 milioni di unità prodotte e una presenza in 90 Paesi, Berlingo festeggia il giro di boa dei trent’anni con una serie speciale ricca di contenuti.

Tra eleganza e comfort

La serie speciale, chiamata semplicemente “Berlingo 30 Anni“, è disponibile esclusivamente nella versione per il tempo libero (quindi non quella furgonata) nella taglia M. Questa edizione celebrativa si posiziona in modo strategico tra i livelli Plus e Max, offrendo una dotazione ampia e rifiniture estetiche di assoluto pregio. Esternamente, il modello è riconoscibile grazie al badge celebrativo “30” collocato sul montante anteriore e ai cerchi in lega neri da 16” “Chaves” coordinati con vetri posteriori oscurati. La tavolozza colori include le eleganti tinte Kaolin White, Kiama Blue, Grey Artense e Perla Black.

L’abitacolo è pensato per innalzare il livello di benessere a bordo, integrando i rinomati sedili Citroën Advanced Comfort con tre sedute indipendenti nella zona posteriore. Inoltre, la tecnologia a disposizione è quella di ultima generazione: spiccano il quadro strumenti digitale da 10 pollici e uno schermo touch HD centrale della medesima dimensione. La dotazione include il volante in pelle riscaldato, la telecamera posteriore Top Rear Vision e gli specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente.

Motori e prezzi

Per quanto riguarda la meccanica, Citroën mantiene la sua proverbiale versatilità offrendo due opzioni distinte, una termica e una alla spina. Dunque, si può scegliere il propulsore diesel da 100 CV con cambio manuale, ideale per le lunghe percorrenze; oppure optare per la variante elettrica da 136 CV (100 kW), equipaggiata con una batteria da 50 kWh e autonomia di 330 km.

I prezzi di listino per la serie speciale Berlingo 30 Anni partono da 28.730 Euro (IVA inclusa) per la motorizzazione Diesel. La versione elettrica è invece proposta a partire da 38.480 Euro (IVA inclusa).

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