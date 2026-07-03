Bentley sfuma la colorazione della Supersports con il Design Theme by Mulliner

Per non sfigurare al Festival of Speed di Goodwood, in programma dal 9 al 12 luglio, il marchio Bentley ha scelto di sfoggiare le serie speciali Design Theme by Mulliner, declinate nelle varianti Dragon, Electric e Brodgar, elaborate sulla base della Continetal GT Supersports.

Inedita la verniciatura bicolor che crea una sfumatura di colore che copre l’intera vettura da un lato all’altro. Una americanata più che un masterpiece britannico, tuttavia la singola striscia decorativa decentrata che attraversa la vettura da davanti a dietro, allineandosi con il sedile del passeggero, risulta di grande impatto.

Ma vista prima

Nella Dragon i tecnici hanno applicato un colore rosso chiamato Dragon ad un Black Crystal; nella Electric c’è un Blue che sfuma sino al Dark Sapphire; nella versione Brodgar c’è una variante della tonalità Pale del colore champagne, reso celebre dal marchio inglese, che va a degradare fino a diventare una tonalità piena.

La vettura è curata nei minimi dettagli con una finitura della Continental GT Supersports Design Theme by Mulliner che integra il numero otto sulla griglia anteriore con una striscia decorativa sui diffusori in carbonio, sui passaruota e sulle minigonne laterali. Il particolare design esterno ha anche delle ricadute nei rispettivi abitacoli con i temi Dragon, Electric e Brodgar disponibili con specifiche combinazioni per interni mozzafiato.

Spiccano le tinte Hotspur e Beluga per un design aggressivo e focalizzato sul guidatore. Nella Electric gli interni vantano un brioso color Klein Blue che si associa negli interni al Imperial Blue. Infine, nella Brodgar l’abitacolo è rifinito in Camel e Beluga. L’abitacolo delle varianti Supersports, ispirati all’energia e alle sfide in pista, impreziosiscono l’atmosfera con un colore più chiaro che va a circondare il guidatore e la tonalità più scura riservata al passeggero.

Alta qualità

Bentley ha previsto dei rivestimenti Full Leather, con inserti delle portiere e sedili costituiti da un particolare motivo di perforazione Supersports. La leva del cambio si abbina perfettamente al sedile del guidatore, impreziosito da cuciture su cruscotto e poggiatesta.

Spiccano i cerchi da 22 pollici neri lucidi e diamantati, le strisce decorative sul kit carrozzeria e il logo Bentley sulla parte inferiore della portiera per il livello 1, oltre a ulteriori strisce decorative sui parafanghi posteriori per il livello 2. La livrea Design Theme by Mulliner della Continental GT Supersports attirerà l’attenzione alla kermesse britannica, dove sarà esposta presso lo stand Bentley, davanti alla Goodwood House. I clienti interessati a finiture di verniciatura alternative o personalizzate possono rivolgersi al proprio concessionario Bentley.