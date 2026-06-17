Bespoke Series by Mulliner, la nuova edizione esclusiva e colorata di Bentley

Il costruttore britannico, simbolo di lusso e raffinatezza, alza ulteriormente l’asticella con il debutto della nuova Bespoke Series by Mulliner, una collezione annuale di serie limitate firmate dalla divisione Mulliner, il reparto dedicato alle creazioni su misura. La realtà a conduzione familiare, le cui radici risalgono al lontano 1760, nacque per la costruzione di carrozze.

La prima edizione verrà prodotta in soli 100 esemplari numerati e si concentrerà sulle Continental GT S e Continental GT S Convertible. Per raggiungere l’apice dell’esclusività si sono prese a modello le capsule collection dell’alta moda. Con cadenza regolare, ogni anno, arriverà una nuova serie caratterizzata da colori, materiali e dettagli esclusivi sviluppati in modo specifico.

Perle rare

I collezionisti che già vantano qualsiasi tipo di supercar in garage, con il nuovo progetto di Bentley potranno beneficiare di una serie rara, esclusiva e destinata a distinguersi da tutte le altre vetture in listino. Il desiderio di ciascun cliente verrà soddisfatto per celebrare il DNA iconico del brand. Il Design Studio e il nuovo reparto verniciatura dello stabilimento di Crewe, nel Regno Unito, contribuiranno a creare unità uniche.

I modelli della Bespoke Series by Mulliner saranno disponibili in sei tinte inedite. Si parte dal Salerno Blue, Snow Quartz, Midnight Prism Pearlescent, Spectral Verdant, Manuka Orange sino al Bright Ruby Red. Una carrozzeria colorata verrà abbinata con gusto a interni coordinati, con dettagli, cuciture e rivestimenti che riprendono il colore esterno. Spicca una fascia verniciata che percorre longitudinalmente la vettura, creata nelle tonalità Beluga e Pearl Effect. A corredo di un vestito sgargiante ci sono i nuovi cerchi sportivi da 22 pollici verniciati in nero lucido, le calotte degli specchietti nere e gli elementi estetici Blackline già previsti per la versione S.

Allestimento principesco

La Bespoke Series by Mulliner offre una dotazione ricca e completa. Le vetture integrano il Bentley Rotating Display, l’illuminazione d’ambiente, i sedili comfort, dettagli interni in cromo scuro e una lavorazione specifica dei rivestimenti che interessa sedili, pannelli porta e parte posteriore dell’abitacolo.

Da sottolineare anche la numerazione progressiva riportata sulla plancia e sui battitacco, le etichette “By Mulliner" integrate nei sedili e una cartella colori sulla console centrale che mostra tutte e sei le colorazioni personalizzate disponibili. Una proiezione animata della luce accoglie il guidatore e il passeggero all’apertura delle portiere. I collezionisti potranno optare liberamente tra la carrozzeria coupé e quella cabriolet, mentre ogni unità sarà venduta con un telo copriauto realizzato su misura e modellato in modo specifico.