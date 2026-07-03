Nel giorno più bello della vita va a sbattere con la Porsche a noleggio: beffato sposino

Ha atteso quel giorno per tutta la vita e ora non lo scorderà più, ma non per i motivi che tutti si immaginano. Suo malgrado, un uomo in attesa di convolare a nozze con la sua amata, si è recato in chiesa per recitare il fatidico sì a bordo di una bella Porsche 911 presa a noleggio. Una pratica comune a tanti, quella di prendere in prestito una vettura da sogno per una giornata indimenticabile. Purtroppo per lui, è andato tutto male. Preso, forse dalla frenesia e dall’emozione, è andato a sbattere contro un palo al volante della sportiva di Zuffenhausen. Inevitabilmente, la vicenda accaduta in Francia ha fatto il giro del web, fino a diventare popolare anche da noi.

La dinamica

Purtroppo per il futuro sposo le cose sono andate nel peggiore dei modi, perché l’incidente è avvenuto di fronte alla chiesa, dove tutti attendevano il suo arrivo insieme a quello della fidanzata. Lui avrebbe dovuto fare un’entrata in scena in grande stile per poi prendere la mano della sua amata e concludere il viaggio di fronte all’altare per convolare finalmente a nozze. Invece, le cose non sono andate così. Anziché firmare le carte per il matrimonio ha dovuto apporre la propria firma su un verbale, in compagnia dei gendarmi che sono accorsi sul luogo del sinistro.

La scena finita sui social

A riprendere la scena dal sapore agrodolce, c’era anche la pagina Facebook di CamRoute France, supportata dalle immagini e dai racconti dei presenti. Inutile dire che quella breve clip ha fatto il giro di internet, luogo dove certe notizie viaggiano alla velocità della luce e trovano una viralità molto “infettiva”. Per fortuna che l’incidente sia capitato a bassa velocità e che nessuno si sia fatto male, almeno fisicamente. Perché per lo sposo questa parentesi sarà difficile da cancellare e nel suo animo – forse – la cicatrice ci resterà per sempre.