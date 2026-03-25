Volkswagen richiama quasi 100.000 auto elettriche per rischio incendio alle batterie

I critici sulle auto elettriche cercheranno probabilmente nuove conferme al loro scetticismo sulla base di un recente richiamo. Volkswagen ha infatti avviato una verifica globale che riguarda 94.031 veicoli elettrici costruiti sulla piattaforma MEB. La causa? I moduli batteria ad alta tensione potenzialmente non conformi alle specifiche. Il problema può causare una riduzione dell’autonomia, l’accensione di una spia sul cruscotto ma soprattutto, nei casi più gravi, un rischio di incendio.

I modelli coinvolti

Il richiamo interessa, per quel che riguarda Volkswagen, ID.3, ID.4, ID.5, ID. Buzz e ID. Buzz Cargo (nello specifico le vetture prodotte a Zwickau e ad Hannover tra il 24 giugno 2023 e il 23 agosto 2024). Per Cupra, invece, è la Born prodotta tra il 27 febbraio 2022 e il 21 aprile 2024. In totale si tratta di 74.579 vetture del gruppo Volkswagen e 19.452 Cupra Born.

La soluzione

Per risolvere il problema (causato dal disallineamento degli elettrodi all’interno dei moduli cella) è previsto un aggiornamento software e l’ispezione fisica dei moduli batteria ad alta tensione. I moduli che risultano fuori specifica verranno sostituiti. Il difetto è stato identificato dal fornitore in due fasi distinte tra dicembre 2025 e gennaio 2026.

C’è un dettaglio anomalo da considerare. La Cupra Born risulta interessata per vetture prodotte a partire da febbraio 2022, mentre la ID.3 (assemblata sulla stessa linea di Zwickau) è coinvolta solo per esemplari prodotti da giugno 2023 in poi.

Il richiamo europeo arriva dopo quello avviato a gennaio 2026 negli Stati Uniti dalla NHTSA, che aveva riguardato 43.881 ID.4 degli anni modello 2023-2025 per rischio di surriscaldamento della batteria. Il rimedio era lo stesso, ovvero aggiornamento software, ispezione della batteria e sostituzione dei moduli difettosi. Rispetto al caso americano la portata è però più ampia, dato che negli USA riguardava solo la ID.4 mentre il richiamo europeo coinvolge anche altri modelli. Per fortuna a oggi non si hanno notizie di danni a cose o persone riconducibili a questo difetto.