Quali sono le migliori reti di ricarica in Italia? Electra batte tutti: ecco la classifica di Chargemap

La rete di ricarica in Italia sta crescendo e lo vediamo dai numeri dei diversi rapporti che scattano una fotografia dell’infrastruttura del nostro Paese. Ma freddi numeri a parte, quali sono le migliori reti di ricarica in Italia? Una tematica su cui si discute spesso e su cui prova a dare una risposta Chargemap che come ogni anno ha pubblicato la sua Classifica che si basa sulle valutazione della sua community. Nello specifico, lo scorso anno 132.000 utenti hanno valutato la loro esperienza di ricarica in tutta Europa per un totale di 433.775 valutazioni. Chargemap ha quindi stilato le classifiche in Francia, Belgio, Svizzera, Germania, Paesi Bassi, Italia, Spagna e Portogallo. Noi ci concentriamo ovviamente sull’Italia.

LE MIGLIORI RETI DI RICARICA IN ITALIA

Al primo posto di questa particolare classifica troviamo Electra che conferma il risultato dello scorso anno. A quanto pare, questa rete è stata apprezzata per le sue infrastrutture ad alte prestazioni. La rete di quest’azienda non si è messa in luce solamente nel nostro Paese. Infatti, nel rapporto si mette in evidenza che è al primo posto anche in Belgio, Svizzera e Paesi Bassi. Inoltre, si classifica ai primi posti anche altrove. In seconda posizione troviamo Atlante, trainata da siti modernizzati e da un netto miglioramento della continuità del servizio. Terzo gradino del podio per i Tesla Supercharger che sono sempre una scommessa sicura, un punto di riferimento per prestazioni e affidabilità.

Questa era la top 3 della nuova classifica delle migliori reti di ricarica in Italia di Chargemap. A seguire, nella completa top 10, troviamo IONITY che si conferma una certezza grazie alla sua infrastruttura ad alta potenza e poi Neogy, A2A, Ewiva, Free-To-X, Powy e Duferco Energia.

E NEGLI ALTRI PAESEI EUROPEI?

A titolo di curiosità, riportiamo anche le classiche degli altri Paesi europei oggetto del rapporto di Chargemap. In Francia al primo posto c’è Le Plein, mentre in Belgio Electra. Spostandoci in Svizzera, in cima alla classifica troviamo ancora Electra, mentre in Germania si impongono i Tesla Supercharger. Nei Paesi Bassi al primo posto c’è sempre Electra, mentre in Spagna Powerdot che si prende la prima posizione pure in Portogallo.